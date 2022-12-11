Главные новости за выходные 10–11 декабря

Определены все полуфиналисты чемпионата мира по футболу. В третьем матче 1/4 финала XV команда Марокко обыграла Португалию со счетом 1:0. В следующем матче 1/4 финала Франция обыграла Англию со счетом 2:1. Также в полуфинал вышли Аргентина и Хорватия.

Агентство Bloomberg сообщило, что Турция начала пропускать танкеры с нефтью через свои проливы. Ранее Турция не пропускала через Босфор и Дарданеллы не менее 20 танкеров, которые везли около 18 млн баррелей нефти, в связи с проблемами со страхованием, возникшими после введения потолка цены на нефть из России.

В Одесской области 1,5 млн человек в субботу, 10 декабря, оставались без электроснабжения. Власти заявили, что восстановление может занять до трех месяцев, призвали жителей уехать, однако позднее опровергли слова об эвакуации. К вечеру сегодня, 11 декабря, в Одессе без света оставались 300 человек.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе них господин Эрдоган заявил, что стороны могут постепенно начать работу над экспортом других продуктов питания в рамках зернового коридора. Позднее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что созвонился с турецким президентом, они также обсуждали расширение зерновых коридоров.

На центральную часть России и Поволжье обрушились осадки. В результате в Москве утром сегодня, 11 декабря, были задержаны более 50 авиарейсов, на участке между Арзамасом и Канашом (Нижегородская область и Чувашия) были задержаны девять поездов дальнего следования, два из них (Нижневартовск—Москва и Ижевск—Москва) — более чем на шесть часов. В Нижегородской области без света из-за ледяного дождя остались 13 районов, в Татарстане ввели ограничение на движение грузовиков и рейсовых автобусов по трассам.

Президент Сербии Александр Вучич назначил экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с очередным обострением ситуации на севере Косово. Ранее в непризнанном Косово было объявлено о переносе досрочных выборов в сербских районах. Приштина ранее направила туда усиленные наряды полиции, после чего Белград пригрозил ввести «до тысячи сотрудников силовых структур». Подробнее.

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер предложила ужесточить закон об оружии. Ранее, по заявлениям генпрокуратуры, в стране была предотвращена попытка госпереворота. Среди задержанных по подозрению в причастности к попытке госпереворота «граждан рейха» оказался князь Генрих XIII, чья семья до 1918 года правила в Тюрингии, а также гражданка России.

Правительства Объединенных Арабских Эмиратов и Израиля ратифицировали соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве. ОАЭ — одна из немногих арабских стран, признающих Израиль как государство.

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