В Нижегородской области 13 районов остались без света из-за ледяного дождя

В 13 районах Нижегородской области отключено энергоснабжение из-за ледяного дождя в воскресенье, 11 декабря. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Россети Центр и Приволжье». Точное число жителей и населенных пунктов, оставшихся без света, не сообщается.

Как следует из сообщения «Россети Центр и Приволжье», которое приводит агентство, электричества нет в Вачском, Сергачском, Сеченовском, Павловском, Дальнеконстантиновском, Богородском, Перевозском, Кстовском, Арзамасском, Лысковском, Воротынском, Борском и Большемурашкинском районах. В сообщении компании в Telegram сказано, что света нет в нескольких районах, для поставкит жителям электричества задействованы 86 резервных источников суммарной мощностью 8 МВт.

Специалисты работают над возобновлением энергоснабжения, добавили в службе. Местные жители могут получить информацию об отключениях света в мобильных пунктах. Отмечается, что «в отдельных населенных пунктах региона развернуты мобильные пункты по работе с жителями, где все желающие могут оставить свои заявки по вопросам электроснабжения». Со 2 по 10 декабря 2022 года в эти пункты поступило около 300 обращений.

Ранее в управлении МЧС по Нижегородской области сообщали, что 11 декабря в течение дня в Нижегородской области пройдут дожди со снегом.

Олеся Павленко