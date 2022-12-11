Из-за снегопада в Москве задержаны более 50 рейсов

В московских аэропортах из-за снегопада задержаны 56 рейсов и еще 6 отменены. За неполные сутки в столице выпало более 20% месячной нормы осадков, сообщили в пресс-службе опорной метеостанции Москвы (ВДНХ).

По данным сервиса «Яндекс. Расписание», в Домодедово задержаны 37 рейсов, в Шереметьево 12 рейсов задержаны и 2 отменены, во Внуково 7 рейсов задержаны и 4 отменены.

По подсчетам опорной метеостанции Москвы, к 6:00 мск менее чем за сутки в Москве выпало 12 мм влаги. «По предварительным оценкам, прирост осадков вчера днем и минувшей ночью превысил 20% месячной нормы»,— сообщили на метеостанции агентству «Интерфакс».

По прогнозам синоптиков, с воскресенья по вторник, 11–13 декабря, в Москве ожидаются снег, дождь, гололед и снежный накат на дорогах. В столице действует желтый уровень погодной опасности.

Олеся Павленко