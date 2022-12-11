ОАЭ и Израиль ратифицировали соглашение об экономическом партнерстве

Правительства Объединенных Арабских Эмиратов и Израиля ратифицировали соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве. Об этом сообщил в Twitter министр внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмед Аль-Зейуди.

Соглашение о свободной торговле, которое было подписано в мае текущего года, отменит или снизит тарифы на 96% товаров, которыми торгуют страны.

По словам господина Аль-Зейуди, ненефтяная торговля между ОАЭ и Израилем достигла $2 млрд за первые девять месяцев 2022 года, что на 114% больше, чем за этот же период в 2021 году.

«Соглашение ускорит этот прогресс, поскольку мы создаем возможности в ключевых секторах, таких как передовые технологии, возобновляемые источники энергии и продовольственная безопасность»,— пояснил министр.

Бывший премьер Израиля Нафтали Беннет назвал этот пакт самым «быстрым» соглашением о свободной торговле в истории Израиля. Он заявил, что это единственное в своем роде соглашение, подписанное между Израилем и арабской страной. Ожидается, что сделка увеличит двустороннюю торговлю более чем до $10 млрд в течение пяти лет и добавит $1,9 млрд к ВВП ОАЭ за тот же период. До середины 2020 года страны не имели полноценных дипломатических и экономических отношений, ОАЭ не признавали Израиль как государство.

Дарья Эрозбек