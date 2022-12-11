Эрдоган заявил Путину о возможности перевозить по зерновым коридорам другие товары

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Во время разговора лидеры обсудили отношения между Россией и Турцией, экспорт российского продовольствия, а также энергетическую ситуацию в регионе. Об этом сообщило турецкое агенство Anadolu. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил переговоры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Владимир Путин (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Владимир Путин (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как пишет агентство, во время разговора господин Эрдоган подчеркнул, что благодаря совместным усилиям России и Турции была организована доставка более 13 млн тонн зерна нуждающимся. По его мнению, стороны могут постепенно начать работу над экспортом других продуктов питания в рамках зернового коридора.

В ходе переговоров стороны также обсудили ситуацию в Сирии. Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что на фоне деятельности Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии и в Турции «важно и приоритетно очистить границу от террористов на глубину не менее 30 километров вдоль границы в соответствии с Сочинским меморандумом 2019 года». Кроме этого, президенты поговорили о ситуации с энергетикой в регионе.

Позже Дмитрий Песков подтвердил информацию о переговорах. «Да. Телефонный разговор был. Готовим сообщение»,— сказал он «РИА Новости».

На этой неделе глава «Газпрома» Алексей Миллер провел переговоры с господином Эрдоганом. По его словам, главным итогом разговора стал газовый хаб, который собираются строить в Турции. Его создание анонсировал Владимир Путин в октябре. По его словам, по хабу можно было бы направить объем газа, утраченного из-за подрывов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в сентябре этого года. 4 декабря господин Эрдоган заявил, что в стране ведутся работы по подготовке к строительству.

Олеся Павленко