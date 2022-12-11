На участке Арзамас—Канаш в Приволжье по техническим причинам задержаны девять пассажирских поездов

Горьковские железные дороги сообщили о задержке 10 и 11 декабря девяти пассажирских поездов дальнего и пригородного следования на участке Арзамас--Канаш (Нижегородская область и Республика Чувашия). Причиной названы технические неполадки.

Более чем на шесть часов задержаны поезда №85 Нижневартовск--Москва и №25 Ижевск--Москва. Более чем на три часа задержаны поезда №2 Москва--Казань и № 54 Москва--Чебоксары.

Более чем на два часа задержаны поезда:

№26 Москва--Ижевск;

№118 Москва--Новокузнецк;

№86 Москва--Нижневартовск;

№52 Нижний Новгород--Ижевск;

№57 Москва--Йошкар-Ола.

Составы отправлены к станциям назначения. Пассажиров поездов, которые были задержаны более четырех часов, обеспечат дополнительным питанием на станции Муром.

В связи с задержкой движения поездов приволжская транспортная прокуратура организовала проверку.

Дарья Эрозбек