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Коммерсантъ FM
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На участке Арзамас—Канаш в Приволжье по техническим причинам задержаны девять пассажирских поездов

Горьковские железные дороги сообщили о задержке 10 и 11 декабря девяти пассажирских поездов дальнего и пригородного следования на участке Арзамас--Канаш (Нижегородская область и Республика Чувашия). Причиной названы технические неполадки.

Более чем на шесть часов задержаны поезда №85 Нижневартовск--Москва и №25 Ижевск--Москва. Более чем на три часа задержаны поезда №2 Москва--Казань и № 54 Москва--Чебоксары.

Более чем на два часа задержаны поезда:

  • №26 Москва--Ижевск;
  • №118 Москва--Новокузнецк;
  • №86 Москва--Нижневартовск;
  • №52 Нижний Новгород--Ижевск;
  • №57 Москва--Йошкар-Ола.

Составы отправлены к станциям назначения. Пассажиров поездов, которые были задержаны более четырех часов, обеспечат дополнительным питанием на станции Муром.

В связи с задержкой движения поездов приволжская транспортная прокуратура организовала проверку.

Дарья Эрозбек

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