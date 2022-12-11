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Коммерсантъ FM
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В Татарстане из-за непогоды ограничили движение грузовиков и автобусов

В Татарстане с 17:00 сегодня, 11 декабря, ввели ограничение на движение грузовиков и рейсовых автобусов по трассам. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции республики, пояснив, что решение принято «в связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями».

Ограничения вводятся до улучшения погодных условий. Госавтоинспекции призвала участников дорожного движения «без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов».

В ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» уточнили, что для грузовиков и автобусов закрываются все федеральные автодороги в регионе. Причинами названы «снег, дождь и ограничение видимости».

Кирилл Антонов, Казань

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