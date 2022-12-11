Главные анонсы 12–18 декабря

12 декабря, понедельник
В Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с послами стран—участниц СНГ.
В Брюсселе (Бельгия) Совет ЕС на уровне глав МИДов, возможно, обсудит ситуацию на Украине и антироссийские санкции, а также ограничения против Ирана.
13 декабря, вторник
Южную Корею посетит генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси для обсуждения ракетно-ядерной программы КНДР.
В Москве состоится церемония вручения Премии рунета.
В Москве пройдет VII Международный благотворительный кадетский бал.
14 декабря, среда
В Брюсселе Евросоюз и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии проведут встречу национальных лидеров, где обсудят расширение торговли и инфраструктуры между двумя сторонами.
В Москве пройдет международная межпартийная конференция «Евразийский выбор как основа укрепления суверенитета», в которой примут участие делегации ведущих парламентских партий стран СНГ, члены Совфеда, депутаты Госдумы, представители научно-экспертного сообщества.
В Москву доставят главную новогоднюю елку России, которую установят на Соборной площади Кремля.
15 декабря, четверг
В Санкт-Петербурге состоится первое заседание координационного совета по биобезопасности ОДКБ.
В Великобритании пройдет первая за более чем 100 лет истории забастовка профсоюза медсестер.
В Италии губернатор Сардинии Кристиан Солинас предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении служебным положением.
16 декабря, пятница
В США состоится суд по делу россиянина Александра Винника, обвиняемого в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей биржи криптовалют BTC-e.
17 декабря, суббота
В Тунисе пройдут парламентские выборы.
18 декабря, воскресенье
На Кипре выберут трех кандидатов на пост главы Кипрской православной церкви.
В Москве стартует Первый съезд Российского движения детей и молодежи.