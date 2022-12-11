Главные анонсы 12–18 декабря

12 декабря, понедельник

В Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с послами стран—участниц СНГ.

В Брюсселе (Бельгия) Совет ЕС на уровне глав МИДов, возможно, обсудит ситуацию на Украине и антироссийские санкции, а также ограничения против Ирана.

13 декабря, вторник

Южную Корею посетит генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси для обсуждения ракетно-ядерной программы КНДР.

В Москве состоится церемония вручения Премии рунета.

В Москве пройдет VII Международный благотворительный кадетский бал.

14 декабря, среда

В Брюсселе Евросоюз и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии проведут встречу национальных лидеров, где обсудят расширение торговли и инфраструктуры между двумя сторонами.

В Москве пройдет международная межпартийная конференция «Евразийский выбор как основа укрепления суверенитета», в которой примут участие делегации ведущих парламентских партий стран СНГ, члены Совфеда, депутаты Госдумы, представители научно-экспертного сообщества.

В Москву доставят главную новогоднюю елку России, которую установят на Соборной площади Кремля.

15 декабря, четверг

В Санкт-Петербурге состоится первое заседание координационного совета по биобезопасности ОДКБ.

В Великобритании пройдет первая за более чем 100 лет истории забастовка профсоюза медсестер.

В Италии губернатор Сардинии Кристиан Солинас предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении служебным положением.

16 декабря, пятница

В США состоится суд по делу россиянина Александра Винника, обвиняемого в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей биржи криптовалют BTC-e.

17 декабря, суббота

В Тунисе пройдут парламентские выборы.

18 декабря, воскресенье

На Кипре выберут трех кандидатов на пост главы Кипрской православной церкви.

В Москве стартует Первый съезд Российского движения детей и молодежи.