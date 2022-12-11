Боррель обеспокоен отказом Турции вводить санкции против России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил обеспокоенность тесным сотрудничеством Турции с Россией, а также нежеланием Анкары присоединиться к санкциям.

Углубление экономических отношений между Турцией и Россией дает «повод для большой озабоченности», говорится в письме господина Борреля в парламент Евросоюза (цитата по Tagesschau).

Продолжающаяся политика Турции «не присоединяться к ограничительным мерам ЕС против России» также вызывает беспокойство, говорится в письме. Глава евродипломатии указал, что ЕС и Турция образуют таможенный союз, тем самым обеспечивая свободное перемещение товаров, в том числе товаров «двойного назначения», то есть товаров, которые могут использоваться в гражданских и военных целях. Важно, чтобы Турция не предлагала России никаких обходных путей, предупредил Жозеп Боррель.

В марте глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не намерена вводить против России санкции вслед за странами Запада. В июне официальный представитель турецкого президента Ибрахим Калын сообщил, что введение санкций против России нанесет больше вреда экономике Турции, чем российской.

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Мария Федотова