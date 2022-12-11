Из автобусов в Москве убрали призывы к мигрантам вступать в российскую армию

По обращению руководства миграционного центра «Сахарово» сроком на два месяца в московских автобусах были размещены сообщения на узбекском, киргизском и таджикском языках с призывом вступать в российскую армию. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Мосгортранса», отметив, что сейчас они сняты с эфира. Ранее в соцсетях выложили фото, на котором в салоне автобуса транслируется подобное объявление.

«При поступлении на военную службу по контракту в Вооруженные силы России вы можете легко получить российское гражданство в соответствии с указом президента России»,— говорилось в обращении.

По данным «Мосгортранса», эти призывы были размещены на маршрутах от метро «Прокшино», из Подольска, от метро «Лесопарковая». Конечной остановкой этих маршрутов является миграционный центр «Сахарово» на Варшавском шоссе.

В конце сентября президент Владимир Путин подписал закон, который упрощает получение гражданства иностранцами, занятыми на службе в российской армии по контракту на срок не менее года. Поправки позволят иностранным гражданам обращаться с заявлением о приобретении гражданства РФ без непрерывного проживания на территории страны в течение пяти лет, а также без предоставления вида на жительство.

Закон был подписан на фоне объявленной 21 сентября частичной мобилизации.

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Мария Федотова