Тариф дотянулся до солнца

Малому и среднему бизнесу в РФ на фоне роста цен на электроэнергию становится выгодно использовать солнечные панели даже в регионах с низкой инсоляцией. Почти в 40 регионах конечные энергоцены превысили 8 руб. за 1 кВт•ч, из-за чего окупаемость установок сократилась до пяти-семи лет. В будущем тенденция усилится: аналитики ожидают активизации роста энерготарифов, а поставщики панелей — многократного увеличения продаж. Но пока бизнес нередко откладывает покупку энергоустановок из-за нестабильной экономической ситуации. А эксперты и традиционные поставщики энергии подчеркивают, что цена – не всегда основной фактор выбора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с мониторингом конечных цен на электроэнергию для малого и среднего бизнеса (МСБ), подготовленным Ассоциацией предприятий солнечной энергетики (АСЭ). По их оценкам, за последний год в России вдвое выросло число регионов со средней ценой свыше 7 руб. за 1 кВт•ч для потребителей, подключенных к электросетям на среднем напряжении (уже 21 регион). На четверть увеличилось количество регионов с ценой свыше 8 руб. для потребителей на низком напряжении (38 регионов). При таких тарифах существенно сокращается окупаемость солнечных электростанций (СЭС, разновидность возобновляемых источников энергии, ВИЭ) и увеличивается экономия на оплате счетов, отмечают в АСЭ.

По информации АСЭ, самые высокие в стране цены на электроэнергию для МСБ — в Краснодарском крае. Там средняя стоимость киловатт-часа для потребителя на низком напряжении в сентябре составляла уже 10 руб., а на среднем — 8,2 руб. С учетом хорошего уровня инсоляции регион уже стал одним из самых крупных по доле СЭС у МСБ.

В рейтинг самых высоких конечных цен на электроэнергию попали и регионы с низкой инсоляцией. В частности, в Ленинградской области средняя стоимость электроэнергии для потребителей на низком напряжении уже достигает 9,9 руб., в Брянской — 9 руб., в Курской — 8,9 руб., в Тульской — 8,8 руб., в Смоленской — 8,5 руб.

«При таких уровнях цен СЭС окупаются даже в "несолнечных" регионах в пределах 5–7 лет при сроке эксплуатации установки не менее 25–30 лет. В Ленинградской области сетевая СЭС на 15 кВт окупится за 5–6 лет. Более мощные станции окупаются еще быстрее»,— говорит директор «Вольта Энерджи» (официальный дистрибутор завода «Хевел») Николай Попов.

Сейчас объем рынка коммерческих СЭС в РФ составляет 100 МВт, и ежегодно растет, по оценкам АСЭ, на 50 МВт. В ассоциации надеются, что рост цен на электроэнергию «может кратно увеличить эти цифры». В регионах с даже не самой высокой инсоляцией и высокими тарифами спрос на СЭС уже растет, в том числе из-за отмены льгот на технологическое присоединение к сетям, говорит коммерческий директор компании «Умная энергия» Дмитрий Коняев. По его оценкам, средняя цена СЭС — 60–70 тыс. руб. за 1 кВт (около 150 тыс. руб. с учетом накопителей). В основном клиенты выбирают китайские панели, проблем с их импортом нет. «В этом году установили чуть больше 1,5 МВт СЭС, пока отстаем от плана. Но компании оставляют заявки на покупку установок, а потом берут паузу. Повлияли мобилизация и в целом негативный новостной фон: бизнес пока не может планировать свою деятельность на несколько лет вперед, концентрируется на более срочных вопросах»,— говорит Дмитрий Коняев.

Высокая инфляция, рост стоимости топлива (цены на газ будут индексированы в декабре на 8,5%) и возможная стагнация потребления формируют условия для более интенсивного, чем в последние годы, роста конечных цен и тарифов, говорит Сергей Сасим из Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ. «Впрочем, простого сопоставления цены электроэнергии из сети и выработки СЭС недостаточно для вывода о выгодности солнечной энергетики: на выбор бизнеса влияет множество факторов, и цены на электроэнергию не являются главной причиной перехода на собственную генерацию,— считает он.— При этом уход части потребителей на собственную генерацию приводит лишь к росту цен для оставшихся. Хотя в текущей ситуации цены на электроэнергию меньше всего мешают развитию бизнеса в РФ».

СЭС даже при сопоставимых ценах не всегда выигрывает конкуренцию у других типов генерации, добавляют в «Сообществе потребителей энергии». Рассматривая альтернативы дорогостоящему энергоснабжению из общей сети, поясняют там, компании ориентируются на цену и бесперебойность, по которым собственная топливная генерация пока по-прежнему привлекательнее ВИЭ.

Полина Смертина