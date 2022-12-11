В Москве 12 декабря ожидается «тропический дождь»

В понедельник, 12 декабря, в Москве пройдет «тропический дождь», сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его оценке, в городе выпадет до 40–60% месячной нормы осадков. Ранее в Москве выпал снег, высота снежного покрова за сутки выросла на 14 см.

«В разгар декабря москвичей ждет настоящий тропический дождь — на столицу прольется небывалое в первом зимнем месяце суточное количество осадков — от 23 до 33 миллиметров интенсивного обложного дождя, что составляет до 40–60% от всей месячной нормы декабря, из-за чего снежный покров "сдуется" почти в три раза»,— сказал Евгений Тишковец «РИА Новости».

Господин Тишковец добавил, что 12 декабря должен быть установлен абсолютный суточный рекорд осадков в декабре в Москве. Он отметил, что прежний рекорд был зафиксирован в 1981 году — тогда за сутки выпало 23 мм осадков.

Сегодня, 11 декабря, из-за снегопада в Москве было задержано больше 50 рейсов. По оценкам синоптиков в столице за последние сутки выпало до 20% месячной нормы осадков.

Олеся Павленко