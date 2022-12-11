Михаил Иосилевич судится с СК, требуя вернуть изъятые доллары

Предприниматель Михаил Иосилевич, отсидевший срок за сотрудничество с признанной в России нежелательной организацией «Открытая Россия», подал в суд на нижегородское следственное управление Следственного комитета России. Уехав в Израиль, оппозиционный активист потребовал вернуть изъятые у него при обыске в квартире $ 146,7 тыс.

Следствие не может отдать Михаилу Иосилевичу хранящиеся на спецсчете доллары, ссылаясь на то, что находящийся под санкциями Сбербанк ограничен в валютных операциях – перевести деньги он может в белорусских рублях и казахстанских тенге.

Подробнее в материале: «Российский оппозиционер пострадал от санкций»