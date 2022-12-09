Российский оппозиционер пострадал от санкций

Оппозиционер Михаил Иосилевич, отсидевший срок за сотрудничество с признанной в России нежелательной организацией «Открытая Россия» и угрозу свидетелю, обвинил нижегородское следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) в бездействии при возврате вещдоков. Эмигрировав в Израиль, он потребовал вернуть изъятые при обыске в квартире $146,7 тыс. Ведомство готово отдать хранящиеся на спецсчете Сбербанка доллары, но из-за санкций запрещены неограниченные валютные переводы другим банкам, а обналичить доллары следствию не позволяют инструкции Минфина. Господин Иосилевич мог бы открыть счет в Сбербанке для внутреннего перевода, однако он не желает возвращаться в Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Иосилевич

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Михаил Иосилевич

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Советский райсуд Нижнего Новгорода начал рассматривать гражданский иск предпринимателя Михаила Иосилевича к региональному управлению СКР. Истец просит признать незаконным бездействие ведомства в возврате ему $146,7 тыс., вопреки приговору суда по уголовному делу. В мае Михаила Иосилевича признали виновным в сотрудничестве с нежелательной в РФ организацией «Открытая Россия» и угрозе убийством свидетелю обвинения Ярославу Грачу. Будучи в Нижнем Новгороде «вискарием» пародийного храма Летающего Макаронного Монстра, коммерсант в сентябре 2020 года предоставил помещение своего кафе «То самое место» для тренингов наблюдателей движения «Голос» (признано иностранным агентом) накануне выборов в городскую думу.

Следствие с помощью экспертов-политологов связало «Голос» с «Открытой Россией» и квалифицировало предоставление помещения как посягательство на основы конституционного строя и дестабилизацию общественно-политической обстановки в регионе.

Михаил Иосилевич вину не признавал и просил оправдания. Перед вынесением приговора он попытался вылететь в Израиль, но был снят с самолета и арестован. Суд назначил ему год и восемь месяцев колонии-поселения.

Освободившись в сентябре (он отсидел весь срок с зачетом времени, отбытого под арестом в СИЗО), коммерсант эмигрировал. Незадолго до отъезда он обращался к следователю СКР, попросив исполнить приговор в части и возврата при обысках $146,7 тыс. и 390 тыс. руб. Рублевые накопления ему отдали, однако валюты Михаил Иосилевич не дождался и решил истребовать ее через суд. На заседании адвокат Алексей Матасов заявил, что следствие не уведомило его доверителя о возможности получить деньги, когда тот находился в колонии. Освободившись, Михаил Иосилевич лично принес в областное следственное управление реквизиты своего счета в Ситибанке для перевода валюты. «Однако деньги до сих пор не возвращены. Считаем, что бездействие следственного управления нарушает законные права истца»,— отметил господин Матасов.

Инспектор контрольно-следственного отдела СУ СКР Юрий Кириленко объяснил, что арестованные деньги Михаила Иосилевича поместили на спецсчет в Сбербанке, как того требует инструкция Минфина и ЦБ РФ.

При этом, согласно инструкции, обналичить изъятые деньги нельзя: возможен лишь безналичный расчет при возврате законному владельцу или обращении в доход государства по решению суда.

Инспектор рассказал, что контрольно-следственный отдел дважды обращался в Сбербанк и направлял Михаилу Иосилевичу на нижегородский адрес ответ о том, что перевод на запрошенный им валютный счет Ситибанка невозможен. «Сбербанк находится под санкциями и не имеет права переводить иностранную валюту в другие банки в принципе»,— подчеркнул Юрий Кириленко, предоставив суду ответы Сбербанка о том, что неограниченные переводы в другие банки временно возможны лишь в белорусских рублях и казахстанских тенге, а трансакции в китайских юанях требуют уточнения.

Конвертировать валюту Михаил Иосилевич не пожелал, сообщил его адвокат. Следствие предложило, чтобы отбывший наказание коммерсант мог открыть счет в Сбербанке и получить валюту переводом со спецсчета.

Однако адвокат сообщил, что господин Иосилевич не планирует возвращаться в Россию и обращаться в «Сбер». В итоге заседание было отложено на январь 2023 года, а истцу предложили уточнить позицию: суду пока не ясно, в чем именно заключается бездействие следствия, которое пыталось вернуть коммерсанту изъятые деньги. Следственному управлению суд поручил доказать отправку соответствующих уведомлений Михаилу Иосилевичу. Сам оппозиционер с семьей проживает в Израиле.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород