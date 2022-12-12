Казанцы повторили начало

В центральном матче недели регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС принимал «Зенит». В этой встрече во многом определялось, какая из команд возглавит погоню за ЦСКА. УНИКС победил со счетом 95:94 и закрепился на втором месте в турнирной таблице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Центровой УНИКСа Джален Рейнолдс (справа) с 26 очками в активе стал самым результативным игроком матча против «Зенита» Фото: Коммерсантъ / Андрей Никитин / купить фото Фото: Коммерсантъ / Андрей Никитин Фото: Коммерсантъ / Андрей Никитин Фото: Коммерсантъ / Андрей Никитин Фото: Коммерсантъ / Андрей Никитин Фото: Коммерсантъ / Андрей Никитин Фото: Коммерсантъ / Андрей Никитин Фото: Коммерсантъ / Андрей Никитин Следующая фотография 1 / 8 Центровой УНИКСа Джален Рейнолдс (справа) с 26 очками в активе стал самым результативным игроком матча против «Зенита» Фото: Коммерсантъ / Андрей Никитин / купить фото Фото: Коммерсантъ / Андрей Никитин Фото: Коммерсантъ / Андрей Никитин Фото: Коммерсантъ / Андрей Никитин Фото: Коммерсантъ / Андрей Никитин Фото: Коммерсантъ / Андрей Никитин Фото: Коммерсантъ / Андрей Никитин Фото: Коммерсантъ / Андрей Никитин

«Зенит» и УНИКС открывали программу сезона-2022/23 в начале октября. В той петербургской встрече фаворитом, как минимум в силу статуса действующего чемпиона, считался «Зенит». Однако перестановки, случившиеся в команде Хави Паскуаля в межсезонье, оказались слишком серьезными, чтобы игра, которая принесла ей титул, не пострадала. Отсюда и старт в первенстве с поражения, отсюда и далеко не всегда настолько яркая, как ожидалось, игра. Со временем, однако, «Зенит» в целом кондиции восстановил. Не в последнюю очередь благодаря тому, что в команде окончательно освоился ее звездный новичок Тома Эртель (в ноябре француз стал MVP месяца в лиге). Не растерял уровень и УНИКС, который совсем недавно чуть было не обыграл ЦСКА — судьба противостояния с армейцами, не знающими осечек с начала сезона, решилась в овертайме. Так что болельщики, собравшиеся в казанском «Баскет-Холле», вполне могли рассчитывать на красивое зрелище.

Их ожидания обмануты не были. Может быть, учитывая, атакующий стиль игры, избранный обеими командами, они получили даже больше, чем ожидали. Ведь уже к большому перерыву обе команды почти преодолели отметку в полсотни набранных очков. Нельзя сказать, что случилось это потому, что они пренебрегали игрой в обороне. Вовсе нет. Просто так сложилось, что мячи и у казанцев, и у петербуржцев, что называется, летели. У УНИКСа завидный ход набрал лидер лиги по средней результативности (20,5 очка за матч) Дэрил Мейкон, неплох был Джален Рейнолдс. И это при том, что главный тренер казанцев Велимир Перасович старался не перегружать своего «большого», явно приберегая его на вторую половину матча. Неудивительно, учитывая, что Рейнолдс умеет играть вдохновенно, но нередко только половину матча.

А «Зенит» тянули за собой Тома Эртель и Калеб Хоумсли. Заслуги последнего, изводившего соперника высокоточными дальними выстрелами, велики. Но все же надо признать, что именно Эртель вел игру петербуржцев. Его дирижерское мастерство, а уже к перерыву он раздал с десяток результативных передач, во многом обеспечивало гостям возможность оставаться в игре. И был даже момент, когда казалось, что гости понемногу продавливают хозяев, что еще немного — и им удастся рывок. Наверное, особенно острым это предчувствие стало, когда Мейкон получил необязательный технической фол и с четырьмя нарушениями в пассиве уселся на лавку. Потеря столь важного игрока, когда впереди еще больше половины встречи, вроде бы обязана была негативно сказаться на игре УНИКСа. Но все-таки не зря Перасович экономил ресурс Рейнолдса. Во второй половине матча американец, получив больше игрового времени, был просто неудержим, выдавая и красивые броски сверху, и, казалось бы, неожиданные, учитывая его габариты, попадания с дистанции (на самом деле в этом сезоне Рейнолдс два десятка раз попадал из-за дуги), что в итоге обеспечило ему статус самого результативного игрока встречи. На счету Рейнолдса 26 очков.

У «Зенита» же в резерве игрока, способного придать ему дополнительный импульс, не нашлось. Хотя, даже несмотря на это, гости вполне могли увезти из Казани победу. Ведь меньше чем за 20 секунд до сирены их отставание после броска Эртеля составляло всего два очка. Но Перасович в ходе взятого им тут же тайм-аута в весьма артистичной манере донес до своих игроков план победы, и он был реализован. УНИКС победил со счетом 95:94 (последние три очка «Зенит» набрал уже с сиреной) и закрепился на втором месте. «Зенит» остался третьим, но теперь у него на одно поражение больше, чем у казанцев.

Александр Петров