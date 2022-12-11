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Коммерсантъ FM
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Власти Нижневартовска оказывают помочь пострадавшим при взрыве газа в жилом доме

Пострадавшие из-за частичного обрущения жилого дома в Нижневартовске получили необходимую помощь от властей и предприятий города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска.

«На сегодняшний день можно сказать, что все пострадавшие, которые обратились за помощью, они ее получили в полном объеме»,— приводит пресс-служба слова Андрея Механошина, заместителя директора МКУ Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС» (цитата по ТАСС).

По его словам, пострадавшие обращались за верхней одеждой, обувью и средствами личной гигиены. Господин Механошин добавил, что помощь пострадавшим также оказывали предприятия города.

4 декабря в Нижневартовске произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. Погибли девять человек. Частично разрушены первый и второй подъезд дома, уцелевшие квартиры признаны небезопасными для проживания.

Олеся Павленко

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