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Коммерсантъ FM
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Число погибших при взрыве газа в Нижневартовске увеличилось до девяти

Число погибших в результате взрыва газового баллона в пятиэтажном доме в Нижневартовске выросло до девяти. Одна из пострадавших скончалась в больнице. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ханты-Мансийского автономного округа со ссылкой на департамент здравоохранения.

«По данным департамента здравоохранения Югры, на утро 8 декабря в больницах региона продолжают лечение трое пострадавших при обрушении межэтажных перекрытий в доме по улице Мира в Нижневартовске. Врачи сургутского ожогового центра все эти дни боролись за жизни пострадавших. К сожалению, пациентку 62 лет спасти не удалось»,— говорится в сообщении правительства в Telegram.

Взрыв в пятиэтажном доме в Нижневартовске, произошел 4 декабря. Пострадали 15 человек. Глава МЧС РФ Александр Куренков сообщал, что спасательные работы осложнены. Для них спасателям пришлось начинать разбор с крыши. По предварительной информации, причиной взрыва стала разгерметизация баллона. Следователи расследуют уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Подробнее о происшествии — в материале «Ъ» «Газ ударил по жильцам».

Милена Костерева

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