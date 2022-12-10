Вучич: заявление Меркель о Минских соглашениях представляет ситуацию на Украине в новом свете

Президент Сербии Александр Вучич раскритиковал экс-канцлера Ангелу Меркель, которая назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время. По мнению сербского лидера, это меняет представление о том, что происходит на Украине с 2014 года

Господин Вучич назвал заявление госпожи Меркель «исторически важным». По его мнению, ее слова подтверждаются ранее сделанным заявлением экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что Киев не собирался исполнять Минские соглашения.

«Это представляет ситуацию в абсолютно новом свете. Это не меняет того, кто на кого напал, но меняет отношение к тому, что происходило с 2014 года. <...> Это заявление Меркель кардинально меняет ситуацию, во всех смыслах, прежде всего в политическом, и для меня это ясный сигнал, кому нельзя верить. Здесь встает вопрос, сколько мы, такие маленькие, сможем выстоять, если они посмели так играть с кем-то, кто намного мощнее нас, обманывать и лгать РФ, чтобы использовать время, вооружиться и готовить большое поражение для России»,— сказал господин Вучич в обращении к гражданам (цитата по ТАСС). Однако он отметил, что эту ситуацию нельзя сопоставить с происходящим в Сербии.

Ангелой Меркель прокомментировала реализацию Минских соглашений в интервью газете Die Zeit в начале декабря. Она отметила, что Украина использовала полученное время, «чтобы стать сильнее». Кроме того, по мнению экс-канцлера, в начале конфликта с Россией страны НАТО не могли сделать столько, сколько делают сейчас. Президент РФ Владимир Путин считает это заявление доказательством того, что другие участники Минских соглашений обманывали Россию и «смысл заключался только в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить к боевым действиям».

Леонид Уварчев