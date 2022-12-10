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Коммерсантъ FM
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Виктор Бут заявил о желании участвовать в военной операции

Осужденный в США на 25 лет и недавно обменянный на осужденную в России американку Виктор Бут заявил, что если бы у него были возможность и необходимые навыки, то он принял бы участие в военной операции добровольцем. Об этом господин Бут заявил в интервью RT.

Виктор Бут

Виктор Бут

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Виктор Бут

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

«Я всецело поддерживаю (военную операцию.— "Ъ"). Если бы была возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошел добровольцем»,— сказал вернувшийся в Россию Виктор Бут.

В интервью господин Бут заявил, что не считает себя виновным в преступлениях, которые ему вменяли в США. По его словам, на суде судья признала, что он — обычный бизнесмен и ничего нелегального не делал. «Я ничего не видела на этом процессе того, в чем вы обвиняете Виктора. Он нормальный бизнесмен, многие бизнесмены делают то же самое, ничего нелегального он не делал»,— процитировал судью Виктор Бут.

Как развивалось дело Виктора Бута

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Он получил в США 25 лет колонии за продажу оружия колумбийским незаконным формированиям, 14 из них провел в тюрьме. Бриттни Грайнер, на которую его обменяли, была осуждена в России на девять лет за то, что в аэропорту Шереметьево в ее электронной сигарете обнаружили гашишное масло.

Подробнее об обмене — в материале «Ъ» «Если друг оказался Бут».

Мария Федотова

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