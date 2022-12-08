Россия и США обменялись осужденными

Осужденного за торговлю оружием россиянина обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Виктор Бут уже вернулся домой. Передача заключенных произошла в Абу-Даби, ее официально подтвердили МИД РФ и Белый дом. Виктор Бут получил в США 25 лет колонии за продажу оружия колумбийским незаконным формированиям, 14 из них он провел в тюрьме. Бриттни Грайнер осуждена в России на девять лет за то, что в аэропорту Шереметьево в ее электронной сигарете обнаружили гашишное масло. Суд счел это контрабандой наркотиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Обоих заключенных помиловали и отправили в Объединенные Арабские Эмираты, где и произошел обмен. Сообщается, что господин Бут уже оказался в России, а Бриттни Грайнер пока на пути в США — с ней по телефону связался Джо Байден. О чем говорит этот обмен?

Российский адвокат Виктора Бута Алексей Бинецкий поделился с “Ъ FM” своей первой реакцией и некоторыми парадоксальными выводами: «Очень хорошая новость, означающая, что главным партнером и союзником России являются США. Но тут интересен не господин Бут, а на кого его обменяли. Не считаю данный обмен равноценным. Но в любом случае это хорошо».

Президент Джо Байден назвал переговоры по обмену напряженными, а также пообещал продолжить работу над возвращением осужденных американцев. Среди них, например, бывший морпех Пол Уилан, который в России осужден на 16 лет за шпионаж.

После сообщений об отправке госпожи Грайнер на родину, брат Пола Уилана Дэвид сообщил “Ъ FM”, что знал о сделке заранее, и семья успела морально подготовиться к тому, что в США улетит не их родственник. По словам Дэвида Уилана, переговоры об обмене срывались уже дважды, и вряд ли у его брата еще осталась надежда оказаться дома.

Впрочем, преподаватель университета Делавэра Сергей Костяев считает, что новые обмены вполне вероятны: «Очевидно, что в этом плане Кремль довольно договороспособен. Москва дает сигнал о том, что готова обмениваться людьми. Процесс рассматривается и Вашингтоном, и Москвой как технический вопрос. То есть даже в какие-то самые жесткие времена Холодной войны между СССР и США людей возвращали домой ,это воспринимается как отдельный сегмент двусторонних отношений.

Есть ли у Бриттни Грайнер и Виктора Бута какие-то перспективы сделать некую несвойственную для себя карьеру на родине? Не уверен. Возможно, о них снимут художественный или документальный фильм, но, скорее всего, их ждет частная жизнь обычных граждан, которые не касаются политики».

В Госдуме тем временем заявили, что Виктора Бута в ближайшее время пригласят на заседание комитета по международным делам нижней палаты парламента.

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Иван Якунин