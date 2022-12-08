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Коммерсантъ FM
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Россия и США обменялись осужденными

Что означает возвращение Виктора Бута

Осужденного за торговлю оружием россиянина обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Виктор Бут уже вернулся домой. Передача заключенных произошла в Абу-Даби, ее официально подтвердили МИД РФ и Белый дом. Виктор Бут получил в США 25 лет колонии за продажу оружия колумбийским незаконным формированиям, 14 из них он провел в тюрьме. Бриттни Грайнер осуждена в России на девять лет за то, что в аэропорту Шереметьево в ее электронной сигарете обнаружили гашишное масло. Суд счел это контрабандой наркотиков.

Фото: Валерий Мельников, Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Фото: Валерий Мельников, Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Обоих заключенных помиловали и отправили в Объединенные Арабские Эмираты, где и произошел обмен. Сообщается, что господин Бут уже оказался в России, а Бриттни Грайнер пока на пути в США — с ней по телефону связался Джо Байден. О чем говорит этот обмен?

Как развивалось дело Виктора Бута

Как развивалось дело Виктора Бута

Российский адвокат Виктора Бута Алексей Бинецкий поделился с “Ъ FM” своей первой реакцией и некоторыми парадоксальными выводами: «Очень хорошая новость, означающая, что главным партнером и союзником России являются США. Но тут интересен не господин Бут, а на кого его обменяли. Не считаю данный обмен равноценным. Но в любом случае это хорошо».

Президент Джо Байден назвал переговоры по обмену напряженными, а также пообещал продолжить работу над возвращением осужденных американцев. Среди них, например, бывший морпех Пол Уилан, который в России осужден на 16 лет за шпионаж.

После сообщений об отправке госпожи Грайнер на родину, брат Пола Уилана Дэвид сообщил “Ъ FM”, что знал о сделке заранее, и семья успела морально подготовиться к тому, что в США улетит не их родственник. По словам Дэвида Уилана, переговоры об обмене срывались уже дважды, и вряд ли у его брата еще осталась надежда оказаться дома.

Чем известна американская баскетболистка Бриттни Грайнер

Чем известна американская баскетболистка Бриттни Грайнер

Впрочем, преподаватель университета Делавэра Сергей Костяев считает, что новые обмены вполне вероятны: «Очевидно, что в этом плане Кремль довольно договороспособен. Москва дает сигнал о том, что готова обмениваться людьми. Процесс рассматривается и Вашингтоном, и Москвой как технический вопрос. То есть даже в какие-то самые жесткие времена Холодной войны между СССР и США людей возвращали домой ,это воспринимается как отдельный сегмент двусторонних отношений.

Есть ли у Бриттни Грайнер и Виктора Бута какие-то перспективы сделать некую несвойственную для себя карьеру на родине? Не уверен. Возможно, о них снимут художественный или документальный фильм, но, скорее всего, их ждет частная жизнь обычных граждан, которые не касаются политики».

В Госдуме тем временем заявили, что Виктора Бута в ближайшее время пригласят на заседание комитета по международным делам нижней палаты парламента.

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Иван Якунин

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