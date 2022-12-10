EdTech подняли выручку

Почти половина россиян готова вложить свои накопления в онлайн-обучение. Это показал совместный опрос компаний Skillbox и VK.Одни респонденты полагают, что дополнительные навыки позволят им рассчитывать на рост зарплаты, другие видят в этом преимущество при поиске новой работы. А обращают ли внимание в крупных компаниях на сертификаты образовательных платформ? Об этом — Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Кто чаще всего готов вложиться в онлайн-образование? Обычно это люди в возрасте от 28 до 35 лет, с дипломом специалиста, которые уже имеют опыт работы и хотят или переквалифицироваться, или получить дополнительные навыки в своей профессии, утверждают в Skillbox. При этом каждый второй уже имеет постоянное место работы, а каждый десятый либо находится в поиске, либо самозанятый, либо владеет собственным бизнесом.

Спрос на онлайн-программы обучения год к году вырос на 20%, отмечает коммерческий директор Skillbox Артем Казаков. А предпочтения, по его словам, остаются прежними: клиентов интересуют курсы по программированию, аналитике данных, дизайну, менеджменту и маркетингу: «Рынок B2C, здесь идет запрос на трудоустройство. Большие бренды, действительно, нуждаются в IT-кадрах и готовы брать студентов, "ВКонтакте", Mail.ru, Delivery Club, крупнейшие банки — Тинькофф, Альфа-банк. Зачастую люди могут приходить просто для того, чтобы развить какие-то свои навыки, не ставя карьерные цели. В B2B мы также наблюдаем нарастающий спрос. Сейчас компании вновь активно возвращаются к тому, чтобы повышать компетенции своих сотрудников в так называемых хардовых навыках по специальностям».

Согласно исследованию Skillbox и VK, из числа россиян, которые делают накопления, лишь каждый десятый готов откладывать деньги на образование. Но в перспективе показатели могут вырасти, полагает СЕО «Яндекс Практикума» Илья Курмышев: «Мы видим повышенный спрос на программы переобучения, прежде всего, дающие новую профессию и трудоустройство в IT. Спрос на них с 2021 года увеличился на 50%. По данным Высшей школы экономики 77% приходят именно за сменой профессии. Объем B2B услуг за последние полгода вырос в два раза. Лидируют курсы по программированию и анализу данных».

Помогают ли сейчас сертификаты об образовании быстрее найти работу или получить преимущество перед другими соискателями?

Основательница Atsearch Crowd Recruitment Елена Морозова считает, что один лишь документ о прохождении онлайн-курсов вряд ли как-то повлияет на трудоустройство: «Джуниор-специалисты после таких онлайн-курсов, к сожалению, не спасут мир. Во-первых, краткосрочная программа не сравнится с фундаментальным обучением. И, во-вторых, очень не хватает опыта. Многие платформы предлагают какие-то бесплатные стажировки, чтобы выпускники набирали практику. Но без такой стажировки трудоустраиваться будет сложно. Повышение квалификации в рамках той должности, на которую человек претендует, это хороший тренд. Если мы говорим про переобучение, это будет гораздо сложнее».

В 2022-м Высшая школа экономики также проводила опрос относительно онлайн-образования. И как заявило большинство выпускников IT-курсов, допобучение помогло им с карьерным ростом. Собеседники “Ъ FM” отмечают, что такая закономерность на рынке труда прослеживается.

Однако в отличие от иностранцев, которые сами проявляют инициативу и оплачивают курсы, россияне считают, что вкладываться в их обучение должна компания, подчеркиват управляющий партнер «Лаборатории карьеры Алены Владимирской» Анна Алфимова: «Для людей, которые дособирают знания, отношение к онлайн-образованию стало сильно лояльнее. Это становится конкурентным преимуществом. Чаще всего работодатели придерживаются запроса либо спонсируют обучение, либо оплачивают его полностью, либо еще при этом формируют ученический договор. По маркетингу, аналитике нет такого количества вакансий и лояльных работодателей, готовых брать людей без опыта. В зарубежной практике на первом месте всегда остается опыт».

В 2021-м году совокупная выручка 100 EdTech-компаний выросла на 70% — до 73 млрд руб. Такие данные привели аналитики Smart Ranking. В топе, помимо Skillbox, оказались Skyeng и «Яндекс. Практикум».

Образовательные платформы при этом все еще сложно назвать выгодным бизнесом. Так, по итогам 2021 года операционная прибыль холдинга Skillbox ушла в минус более чем на 1,5 млрд руб. Показатель год к году снизился на 15%. Представители онлайн-платформы сообщили «Ведомостям», что в основном это связано с выходом на новые рынки, изменениями в структуре компании и налоговой нагрузкой.

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Анна Маргулис