«Роскосмос» рассекретил личное дело Гагарина

В сентябре с личного дела Юрия Гагарина в архиве Центра подготовки космонавтов по инициативе «Роскосмоса» сняли гриф секретности. Об этом говорится в декабрьском номере журнала «Русский космос», который издает госкорпорация.

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В советское время личное дело заводили на каждого человека при оформлении на работу или учебу. Документ хранился в отделе кадров предприятия и не был доступен даже самому работнику. Для военнослужащих личное дело заводили при поступлении в военное училище, после ухода офицера в запас дело сдавали в архив Минобороны.

В частности, стали известны даты получения Юрием Гагариным комсомольского и партийного билетов — декабрь 1949 года и июнь 1960 года. Также сообщается, что он обучался сначала в Аэроклубе, потом в авиационном училище и служил в истребительной авиации ВВС Северного флота. После он прошел подготовку в военной части №26266 (Центр подготовки космонавтов). Космонавт также имел первую судейскую категорию по баскетболу.

Лаура Кеффер