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«Роскосмос» рассекретил личное дело Гагарина

В сентябре с личного дела Юрия Гагарина в архиве Центра подготовки космонавтов по инициативе «Роскосмоса» сняли гриф секретности. Об этом говорится в декабрьском номере журнала «Русский космос», который издает госкорпорация.

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Личное дело Юрия Гагарина

Личное дело Юрия Гагарина

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

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Личное дело Юрия Гагарина

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

В советское время личное дело заводили на каждого человека при оформлении на работу или учебу. Документ хранился в отделе кадров предприятия и не был доступен даже самому работнику. Для военнослужащих личное дело заводили при поступлении в военное училище, после ухода офицера в запас дело сдавали в архив Минобороны.

В частности, стали известны даты получения Юрием Гагариным комсомольского и партийного билетов — декабрь 1949 года и июнь 1960 года. Также сообщается, что он обучался сначала в Аэроклубе, потом в авиационном училище и служил в истребительной авиации ВВС Северного флота. После он прошел подготовку в военной части №26266 (Центр подготовки космонавтов). Космонавт также имел первую судейскую категорию по баскетболу.

Лаура Кеффер

Фотогалерея

Как скложилась судьба Юрия Гагарина

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«Когда-то еще в детстве прочитал слова Валерия Чкалова: &quot;Если быть, то быть первым&quot;. Вот я и стараюсь им быть и буду до конца» &lt;br>Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Гжатского района (сейчас — Гагаринский район Смоленской области)

«Когда-то еще в детстве прочитал слова Валерия Чкалова: "Если быть, то быть первым". Вот я и стараюсь им быть и буду до конца»
Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Гжатского района (сейчас — Гагаринский район Смоленской области)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Жизнь показывает, что и космос будут осваивать не какие-нибудь супермены, а самые простые люди» &lt;br>27 октября 1955 года Юрий Гагарин был призван в советскую армию и направлен служить в Чкалов (ныне — Оренбург), в Первое военно-авиационное училище летчиков имени Ворошилова. Учился Гагарин у известного в то время летчика-испытателя Ядгара Акбулатова, окончил училище с отличием

«Жизнь показывает, что и космос будут осваивать не какие-нибудь супермены, а самые простые люди»
27 октября 1955 года Юрий Гагарин был призван в советскую армию и направлен служить в Чкалов (ныне — Оренбург), в Первое военно-авиационное училище летчиков имени Ворошилова. Учился Гагарин у известного в то время летчика-испытателя Ядгара Акбулатова, окончил училище с отличием

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Во все времена и эпохи для людей было высшим счастьем участвовать в новых открытиях» &lt;br>В военно-воздушных силах СССР планировали отобрать 20 кандидатов для подготовки будущих космонавтов. 9 декабря 1959 года Юрий Гагарин написал рапорт с просьбой зачислить его в группу кандидатов, а через неделю его вызвали в Москву для прохождения медицинского обследования

«Во все времена и эпохи для людей было высшим счастьем участвовать в новых открытиях»
В военно-воздушных силах СССР планировали отобрать 20 кандидатов для подготовки будущих космонавтов. 9 декабря 1959 года Юрий Гагарин написал рапорт с просьбой зачислить его в группу кандидатов, а через неделю его вызвали в Москву для прохождения медицинского обследования

Фото: ТАСС

Во время отбора психологи так отзывались о будущем космонавте: «Любит зрелища с активным действием, где превалирует героика, воля к победе, дух соревнования. В спортивных играх занимает место инициатора, вожака, капитана команды. Как правило, здесь играют роль его воля к победе, выносливость, целеустремленность, ощущение коллектива. Любимое слово — &quot;работать&quot;. На собраниях вносит дельные предложения. Постоянно уверен в себе, в своих силах. Тренировки переносит легко, работает результативно. Развит весьма гармонично. Чистосердечен. Чист душой и телом. Вежлив, тактичен, аккуратен до пунктуальности»

Во время отбора психологи так отзывались о будущем космонавте: «Любит зрелища с активным действием, где превалирует героика, воля к победе, дух соревнования. В спортивных играх занимает место инициатора, вожака, капитана команды. Как правило, здесь играют роль его воля к победе, выносливость, целеустремленность, ощущение коллектива. Любимое слово — "работать". На собраниях вносит дельные предложения. Постоянно уверен в себе, в своих силах. Тренировки переносит легко, работает результативно. Развит весьма гармонично. Чистосердечен. Чист душой и телом. Вежлив, тактичен, аккуратен до пунктуальности»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Хорошо работается, когда любишь свою профессию, с увлечением занимаешься ею» &lt;br>12 апреля 1961 года в 9:07 мск с космодрома Байконур стартовал корабль «Восток» с Юрием Гагариным на борту. Спустя 108 минут космонавт приземлился неподалеку от деревни Смеловки в Саратовской области. Это был первый полет человека в космос &lt;br>На фото: первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев с космонавтами Германом Титовым (слева) и Юрием Гагариным на трибуне Мавзолея

«Хорошо работается, когда любишь свою профессию, с увлечением занимаешься ею»
12 апреля 1961 года в 9:07 мск с космодрома Байконур стартовал корабль «Восток» с Юрием Гагариным на борту. Спустя 108 минут космонавт приземлился неподалеку от деревни Смеловки в Саратовской области. Это был первый полет человека в космос
На фото: первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев с космонавтами Германом Титовым (слева) и Юрием Гагариным на трибуне Мавзолея

Фото: ТАСС

«Это не моя личная слава. Разве я бы мог проникнуть в космос, будучи одиночкой? Это слава нашего народа» &lt;br>В конце апреля 1961 года Юрий Гагарин отправился в свое первое зарубежное турне, которое продолжалось два года и получило название «Миссия мира». Всего Юрий Гагарин в рамках заграничных визитов посетил около 30 стран. С ним встречались короли и президенты, политики, ученые, артисты, музыканты

«Это не моя личная слава. Разве я бы мог проникнуть в космос, будучи одиночкой? Это слава нашего народа»
В конце апреля 1961 года Юрий Гагарин отправился в свое первое зарубежное турне, которое продолжалось два года и получило название «Миссия мира». Всего Юрий Гагарин в рамках заграничных визитов посетил около 30 стран. С ним встречались короли и президенты, политики, ученые, артисты, музыканты

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Главная сила в человеке — это сила духа» &lt;br>Правительство Кубы незадолго до прибытия первого космонавта в страну учредило орден «Плайя-Хирон», который должен был быть вручен Фиделю Кастро как главнокомандующему революционными вооруженными силами. Но Кастро отказался от награды, объяснив, что «первый &quot;Плайа-Хирон&quot; будет вручен первому космонавту в знак признания кубинцами больших заслуг советского народа в вопросе мирного освоения космоса» &lt;br>На фото: Фидель Кастро среди советских космонавтов

«Главная сила в человеке — это сила духа»
Правительство Кубы незадолго до прибытия первого космонавта в страну учредило орден «Плайя-Хирон», который должен был быть вручен Фиделю Кастро как главнокомандующему революционными вооруженными силами. Но Кастро отказался от награды, объяснив, что «первый "Плайа-Хирон" будет вручен первому космонавту в знак признания кубинцами больших заслуг советского народа в вопросе мирного освоения космоса»
На фото: Фидель Кастро среди советских космонавтов

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее» &lt;br>16 июня 1963 года с космодрома Байконур стартовал корабль «Восток-6». На его борту была Валентина Терешкова, ставшая первой в мире женщиной-космонавтом. Позывной Терешковой — Чайка — придумал Юрий Гагарин &lt;br>На фото: Юрий Гагарин и Валентина Терешкова

«Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее»
16 июня 1963 года с космодрома Байконур стартовал корабль «Восток-6». На его борту была Валентина Терешкова, ставшая первой в мире женщиной-космонавтом. Позывной Терешковой — Чайка — придумал Юрий Гагарин
На фото: Юрий Гагарин и Валентина Терешкова

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Чтобы стать крылатым, нужно стремление к полету» &lt;br>Впоследствии Юрий Гагарин был назначен старшим инструктором-космонавтом, а затем — командиром отряда космонавтов. С 1963 года был заместителем начальника Центра подготовки космонавтов по летно-космической подготовке &lt;br>На фото: с конструктором Сергеем Королевым

«Чтобы стать крылатым, нужно стремление к полету»
Впоследствии Юрий Гагарин был назначен старшим инструктором-космонавтом, а затем — командиром отряда космонавтов. С 1963 года был заместителем начальника Центра подготовки космонавтов по летно-космической подготовке
На фото: с конструктором Сергеем Королевым

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Небо очень черное. Земля голубая. Все видно очень ясно» &lt;br>С 1957 года Юрий Гагарин был женат на Валентине Горячевой (на фото), работавшей в лаборатории медицинского управления Центра управления полетами. В браке у них родились дочери Елена и Галина. Старшая дочь Гагарина Елена работает директором музея-заповедника «Московский Кремль». Галина — профессор, завкафедрой национальной и региональной экономики РЭУ имени Плеханова, доктор экономических наук

«Небо очень черное. Земля голубая. Все видно очень ясно»
С 1957 года Юрий Гагарин был женат на Валентине Горячевой (на фото), работавшей в лаборатории медицинского управления Центра управления полетами. В браке у них родились дочери Елена и Галина. Старшая дочь Гагарина Елена работает директором музея-заповедника «Московский Кремль». Галина — профессор, завкафедрой национальной и региональной экономики РЭУ имени Плеханова, доктор экономических наук

Фото: Яков Рюмкин

«В каждом советском человеке живет подвиг. Он естественен, и если надо, человек совершит этот подвиг» &lt;br>Юрий Гагарин после своего полета получил множество наград. Среди них — Герой Советского Союза (1961), значок «Летчик-космонавт СССР» (1961), 1961), медаль «За освоение целинных земель» (1961), орден «За заслуги в области воздухоплавания» (Бразилия, 1961), медаль «Золотая звезда Героя Труда» (Вьетнам, 1962) &lt;br>На фото: Юрий Гагарин в театре La Scala в Милане

«В каждом советском человеке живет подвиг. Он естественен, и если надо, человек совершит этот подвиг»
Юрий Гагарин после своего полета получил множество наград. Среди них — Герой Советского Союза (1961), значок «Летчик-космонавт СССР» (1961), 1961), медаль «За освоение целинных земель» (1961), орден «За заслуги в области воздухоплавания» (Бразилия, 1961), медаль «Золотая звезда Героя Труда» (Вьетнам, 1962)
На фото: Юрий Гагарин в театре La Scala в Милане

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой — можно ли мечтать о большем?» &lt;br>27 марта 1968 года Юрий Гагарин и полковник Владимир Серегин, совершая очередной плановый полет на самолете МиГ-15УТИ, разбились около деревни Новоселово во Владимирской области. Оба летчика погибли. Урны с прахом Гагарина и Серегина были захоронены в Кремлевской стене в Москве

«Быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой — можно ли мечтать о большем?»
27 марта 1968 года Юрий Гагарин и полковник Владимир Серегин, совершая очередной плановый полет на самолете МиГ-15УТИ, разбились около деревни Новоселово во Владимирской области. Оба летчика погибли. Урны с прахом Гагарина и Серегина были захоронены в Кремлевской стене в Москве

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

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«Когда-то еще в детстве прочитал слова Валерия Чкалова: "Если быть, то быть первым". Вот я и стараюсь им быть и буду до конца»
Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Гжатского района (сейчас — Гагаринский район Смоленской области)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Жизнь показывает, что и космос будут осваивать не какие-нибудь супермены, а самые простые люди»
27 октября 1955 года Юрий Гагарин был призван в советскую армию и направлен служить в Чкалов (ныне — Оренбург), в Первое военно-авиационное училище летчиков имени Ворошилова. Учился Гагарин у известного в то время летчика-испытателя Ядгара Акбулатова, окончил училище с отличием

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Во все времена и эпохи для людей было высшим счастьем участвовать в новых открытиях»
В военно-воздушных силах СССР планировали отобрать 20 кандидатов для подготовки будущих космонавтов. 9 декабря 1959 года Юрий Гагарин написал рапорт с просьбой зачислить его в группу кандидатов, а через неделю его вызвали в Москву для прохождения медицинского обследования

Фото: ТАСС

Во время отбора психологи так отзывались о будущем космонавте: «Любит зрелища с активным действием, где превалирует героика, воля к победе, дух соревнования. В спортивных играх занимает место инициатора, вожака, капитана команды. Как правило, здесь играют роль его воля к победе, выносливость, целеустремленность, ощущение коллектива. Любимое слово — "работать". На собраниях вносит дельные предложения. Постоянно уверен в себе, в своих силах. Тренировки переносит легко, работает результативно. Развит весьма гармонично. Чистосердечен. Чист душой и телом. Вежлив, тактичен, аккуратен до пунктуальности»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Хорошо работается, когда любишь свою профессию, с увлечением занимаешься ею»
12 апреля 1961 года в 9:07 мск с космодрома Байконур стартовал корабль «Восток» с Юрием Гагариным на борту. Спустя 108 минут космонавт приземлился неподалеку от деревни Смеловки в Саратовской области. Это был первый полет человека в космос
На фото: первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев с космонавтами Германом Титовым (слева) и Юрием Гагариным на трибуне Мавзолея

Фото: ТАСС

«Это не моя личная слава. Разве я бы мог проникнуть в космос, будучи одиночкой? Это слава нашего народа»
В конце апреля 1961 года Юрий Гагарин отправился в свое первое зарубежное турне, которое продолжалось два года и получило название «Миссия мира». Всего Юрий Гагарин в рамках заграничных визитов посетил около 30 стран. С ним встречались короли и президенты, политики, ученые, артисты, музыканты

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Главная сила в человеке — это сила духа»
Правительство Кубы незадолго до прибытия первого космонавта в страну учредило орден «Плайя-Хирон», который должен был быть вручен Фиделю Кастро как главнокомандующему революционными вооруженными силами. Но Кастро отказался от награды, объяснив, что «первый "Плайа-Хирон" будет вручен первому космонавту в знак признания кубинцами больших заслуг советского народа в вопросе мирного освоения космоса»
На фото: Фидель Кастро среди советских космонавтов

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее»
16 июня 1963 года с космодрома Байконур стартовал корабль «Восток-6». На его борту была Валентина Терешкова, ставшая первой в мире женщиной-космонавтом. Позывной Терешковой — Чайка — придумал Юрий Гагарин
На фото: Юрий Гагарин и Валентина Терешкова

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Чтобы стать крылатым, нужно стремление к полету»
Впоследствии Юрий Гагарин был назначен старшим инструктором-космонавтом, а затем — командиром отряда космонавтов. С 1963 года был заместителем начальника Центра подготовки космонавтов по летно-космической подготовке
На фото: с конструктором Сергеем Королевым

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Небо очень черное. Земля голубая. Все видно очень ясно»
С 1957 года Юрий Гагарин был женат на Валентине Горячевой (на фото), работавшей в лаборатории медицинского управления Центра управления полетами. В браке у них родились дочери Елена и Галина. Старшая дочь Гагарина Елена работает директором музея-заповедника «Московский Кремль». Галина — профессор, завкафедрой национальной и региональной экономики РЭУ имени Плеханова, доктор экономических наук

Фото: Яков Рюмкин

«В каждом советском человеке живет подвиг. Он естественен, и если надо, человек совершит этот подвиг»
Юрий Гагарин после своего полета получил множество наград. Среди них — Герой Советского Союза (1961), значок «Летчик-космонавт СССР» (1961), 1961), медаль «За освоение целинных земель» (1961), орден «За заслуги в области воздухоплавания» (Бразилия, 1961), медаль «Золотая звезда Героя Труда» (Вьетнам, 1962)
На фото: Юрий Гагарин в театре La Scala в Милане

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой — можно ли мечтать о большем?»
27 марта 1968 года Юрий Гагарин и полковник Владимир Серегин, совершая очередной плановый полет на самолете МиГ-15УТИ, разбились около деревни Новоселово во Владимирской области. Оба летчика погибли. Урны с прахом Гагарина и Серегина были захоронены в Кремлевской стене в Москве

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

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