Володин потребовал от Германии и Франции компенсаций жителям Донбасса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин утверждает, что сложившаяся на Украине ситуация стала «следствием лживой политики лидеров» Германии и Франции. Он считает, что обе страны должны выплатить компенсации жителям Донбасса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Володин раскритиковал экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая на этой неделе заявила, что Минские соглашения были «попыткой дать Украине время» и «она использовала это время, чтобы стать сильнее». Спикер Госдумы назвал это «заранее спланированным неисполнением обязательств, взятых в результате подписания международного соглашения». За это, по его мнению, «должны ответить» госпожа Меркель, а также тогдашние президенты Франции и Украины Франсуа Олланд и Петр Порошенко.

«После признания Меркель Германия и Франция несут моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине. Им придется выплатить компенсации жителям Донбасса за восемь лет геноцида и нанесенного ущерба»,— написал Вячеслав Володин в Telegram.

В 2014 году представителями России, Украины, ОБСЕ, ДНР и ЛНР был подписан Минский меморандум о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины. Из-за нарушений договоренностей в 2015 году было подписано второе Минское соглашение.

Владимир Путин назвал заявление Ангелы Меркель о Минских соглашениях неожиданным. Ее слова якобы навели его на мысли, что военную операцию на Украине, возможно, надо было начать раньше. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что госпожа Меркель поступила «мерзко», высказав подобную позицию.

Подробнее о ходе российской военной операции на Украине читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер