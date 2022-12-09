Лукашенко назвал мерзкой позицию Меркель по Минским соглашениям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были попыткой западных стран дать время Украине стать сильнее. Господин Лукашенко заявил, что страны были серьезно настроены на решение конфликта, а Ангела Меркель, по его мнению, поступила «мерзко», высказав подобную позицию.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Если бы это было так, как она говорит, это отвратительно. Но это не так. То, как это есть на самом деле, не просто отвратительно, это мерзко. Я этого не ожидал, и президент России сказал, что не ожидал такого выпада от Ангелы Меркель. Она поступила мелко, мерзко, она хочет быть в тренде»,— сказал господин Лукашенко в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-24».

Белорусский президент заверил, что позиции западных стран, а также действующего тогда президента Украины Петра Порошенко «были очень серьезны». «После минских заседаний весь мир говорил о том, что наконец-то сделали шаг и подписали соглашения, прекратилась война, перестали гибнуть люди. Все это позитивно оценивали»,— добавил господин Лукашенко. План, о котором сказала бывший канцлер ФРГ, он считает «слишком простым».

Ангела Меркель прокомментировала Минские соглашения 7 декабря в интервью немецкой газете Die Zeit. По ее словам, эта договоренность была «попыткой дать Украине время», и «она использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня». Госпожа Меркель считает, что «всем было ясно»: конфликт заморозили, а проблему не решили. Заместитель постпреда РФ при ОБСЕ заявил, что ее слова объясняют позицию Запада в отношении военного конфликта на Украине.

В сентябре 2014 года представителями России, Украины, ОБСЕ, ДНР и ЛНР был подписан Минский меморандум, предусматривавший прекращение применения оружия на юго-востоке Украины. Из-за нарушений договоренностей Россией и Украиной в 2015 году было подписано второе Минское соглашение. Документ был согласован руководителями Германии, Франции, Украины и России. Переговоры о согласовании обоих меморандумов проходили в Минске.

О последствиях военного конфликта на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ»

Лусине Баласян