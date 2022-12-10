Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Наличие крутого игрока задает планку в индустрии»

Бардин, Слащева, Плахов — об уходе Disney из России

На текущей неделе телеканал Disney объявил о прекращении вещания в России. «Ъ» спросил ньюсмейкеров, будет ли им не хватать персонажей студии.

Мария Терещенко, сценарист, продюсер анимационного кино, программный директор Большого фестиваля мультфильмов:

Фото: Александр Щербак / ТАСС

— Как эксперт по анимации, считаю уход Disney из России катастрофой. Наличие в официальном поле такого крутого игрока задает определенной высоты планку в индустрии — с его уходом планка начнет резко снижаться. Пока наша продукция конкурирует с такими мощнейшими игроками, как Disney, и тянется к ней, это очень хорошо для нас.

Понятно, что у Disney другие бюджеты, возможности, игроки, кадры, поэтому наша анимация всегда старалась прыгнуть выше головы, чтобы как-то конкурировать. Благодаря этому за 20 лет были совершены невероятные рывки, наша анимационная индустрия развилась очень мощно, появилось много качественной продукции: «Смешарики», «Фиксики», «Маша», «Богатыри».

Андрей Плахов, кинокритик:

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

— 12 лет вещания Disney Channel отвечают цикличному закону: больше этого срока в России что-то хорошее и стоящее обычно не держится. Персонажей Disney будет не хватать, как будет не хватать зарубежных фильмов, спектаклей, книг, которым не просочиться сквозь новый железный занавес.

Гарри Бардин, режиссер-мультипликатор:

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

— Дисней ушел из России, а я со своим творческим наследием остался — вот и все… Никогда не пользовался его персонажами, как, впрочем, и любыми чужими. У меня всегда были свои идеи, персонажи и образы, которые до сих пор, я надеюсь, нравятся людям. Но не то чтобы по барабану — грустно, если потомки не увидят чего-то интересного!

Юлиана Слащёва, председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор Киностудии им. М. Горького:

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— У нас много своих героев — с ними не соскучишься! Для нас уход иностранных контентмейкеров с рынка — это и возможность, и проблема. Да, за последние годы российская анимационная индустрия существенно выросла, мы смогли добиться паритета в сериальном показе. Однако кинотеатральных релизов по-прежнему недостаточно, и нам приходится придумывать новые форматы для большого экрана.

Нам еще только предстоит нарастить те объемы и мощности, которыми обладают зарубежные компании в части производства блокбастеров. На «Союзмультфильме» намерены выпускать по две полнометражные картины в год. Думаю, существующий пробел нам во многом удастся заместить в ближайшие три года. А классика Disney осталась в библиотеках онлайн-кинотеатров.

Дмитрий Ловейко, генеральный директор ООО «Маша и Медведь»:

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

— Я никогда не был аудиторией Disney, а дети уже выросли. Но у компании Disney всегда была большая аудитория. И она, конечно, потеряет. У компании Disney всегда были крупные проекты, в которые они никого чужого не брали и не пускали. Наши мультфильмы шли по другим каналам. Как детская аудитория отреагирует на его уход, я оценить не могу, но у меня никогда не было чувства, что без продукции Disney все кончится.

Антон Сиренко, генеральный директор компании по производству кинопродукции «Контент-клуб»:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

— Для меня прямого негативного эффекта нет. Но я понимаю, что большому количеству детей героев Disney будет не хватать. Я прекрасно помню времена, когда без героев студий Pixar и Disney день в нашей семье не начинался.

Я начал работать с Disney, когда мой сын был еще очень маленьким, и тогда же появился фильм «Тачки», который был им просмотрен раз сто. Фильм чудесный, но я выдержал только пару раз. Я довольно долго работал в этой компании и испытывал к ней теплые чувства.

Я верю в лучшее — у нас масса своих прекрасных художников, есть чудесные анимационные персонажи. Их пока не так много, и потребуется время, чтобы их стало больше.

Алла Насонова, президент фонда «Дом детской книги» (Санкт-Петербург):

Фото: Из личного архива Аллы Насоновой

— Есть интернет, смотрите произведения киностудии Disney, любые другие, чего хотите. В послевоенное время было гораздо сложнее, но я и старшее поколение с упоением смотрели подаренный СССР в 1945 году Уолтом Диснеем мультфильм «Бэмби». Следующей была «трофейная» «Белоснежка» — лучшие, на мой взгляд, произведения киностудии до сих пор! То, что произошло, некритично — у нас есть прекрасные отечественные мультфильмы для детей, и смешные, и трогательные, и назидательные: для малышей и взрослых.

Алексей Воронков, глава Ассоциации владельцев кинотеатров, гендиректор сети «Синема 5»:

Фото: Михаил Терещенко / фотохост-агентство ТАСС

— Уход канала Disney из онлайна не увеличит нашу посещаемость — это разные модели потребления. Если хуже живется онлайн-платформе, это не значит, что лучше будет кинотеатру. И за последние десять лет аудитория кинотеатров меньше не стала, несмотря на развитие онлайна. Но нам в принципе не хватает контента. При этом исторически сложилось, что основные российские релизы выходят с ноября по январь, а остальной год мы работали с иностранными.

Убрать Disney — лучшую детскую студию — из мировой анимации невозможно. Как говорил ее создатель, «я не делаю фильмы преимущественно для детей, я делаю их для ребенка в каждом из нас, шесть ему лет или шестьдесят».

Я не буду лишать своих детей классики Disney, но смогу оградить их от новых веяний, где очередная Белоснежка вдруг окажется неопределившимся трансгендером.

Алла Довлатова, телерадиоведущая:

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— Я вышла из возраста поклонников произведений этого телеканала, но мои дети, особенно младшая, его героев любят. «Леди Баг и Супер-Кот» для нее любимое действо. Но трагедии в уходе канала не вижу.

У нас были и есть наши прекрасные персонажи — «Ну погоди!», «Фиксики», «Маша и Медведь», «Смешарики». Там больше смысла и нашей психологии. В той же «Леди Баг и Супер-Кот» сотня девочек ожесточенно борется за мальчика — кота! Какие идеалы это формирует у будущих матерей? И там еще масса нюансов с продвижением западных идеалов, нам не свойственных.

Татьяна Романенко (Тутта Ларсен), телерадиоведущая:

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

— В нашей семье мы предпочитаем «Карусель» и практически не смотрели Disney. Мои дети отсутствие канала не заметят, хотя достаточно часто пересматривали классику Disney. Доступ к этим героям не прекращается — есть же и другие форматы. Но нам не близки последние «шедевры» диснеевской мультипликации с его нововведениями, тематикой и нарративами.

Думаю, что Дисней сильно бы удивился, посмотрев современную продукцию студии с двумя папами или гендерными дисфориями главного героя. Они работают совершенно в другой парадигме, нежели счастливое детство.

Группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...