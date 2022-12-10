«Наличие крутого игрока задает планку в индустрии»

На текущей неделе телеканал Disney объявил о прекращении вещания в России. «Ъ» спросил ньюсмейкеров, будет ли им не хватать персонажей студии.

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Мария Терещенко, сценарист, продюсер анимационного кино, программный директор Большого фестиваля мультфильмов:

Фото: Александр Щербак / ТАСС

— Как эксперт по анимации, считаю уход Disney из России катастрофой. Наличие в официальном поле такого крутого игрока задает определенной высоты планку в индустрии — с его уходом планка начнет резко снижаться. Пока наша продукция конкурирует с такими мощнейшими игроками, как Disney, и тянется к ней, это очень хорошо для нас.

Понятно, что у Disney другие бюджеты, возможности, игроки, кадры, поэтому наша анимация всегда старалась прыгнуть выше головы, чтобы как-то конкурировать. Благодаря этому за 20 лет были совершены невероятные рывки, наша анимационная индустрия развилась очень мощно, появилось много качественной продукции: «Смешарики», «Фиксики», «Маша», «Богатыри».

Андрей Плахов, кинокритик:

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

— 12 лет вещания Disney Channel отвечают цикличному закону: больше этого срока в России что-то хорошее и стоящее обычно не держится. Персонажей Disney будет не хватать, как будет не хватать зарубежных фильмов, спектаклей, книг, которым не просочиться сквозь новый железный занавес.

Гарри Бардин, режиссер-мультипликатор:

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

— Дисней ушел из России, а я со своим творческим наследием остался — вот и все… Никогда не пользовался его персонажами, как, впрочем, и любыми чужими. У меня всегда были свои идеи, персонажи и образы, которые до сих пор, я надеюсь, нравятся людям. Но не то чтобы по барабану — грустно, если потомки не увидят чего-то интересного!

Юлиана Слащёва, председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор Киностудии им. М. Горького:

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— У нас много своих героев — с ними не соскучишься! Для нас уход иностранных контентмейкеров с рынка — это и возможность, и проблема. Да, за последние годы российская анимационная индустрия существенно выросла, мы смогли добиться паритета в сериальном показе. Однако кинотеатральных релизов по-прежнему недостаточно, и нам приходится придумывать новые форматы для большого экрана.

Нам еще только предстоит нарастить те объемы и мощности, которыми обладают зарубежные компании в части производства блокбастеров. На «Союзмультфильме» намерены выпускать по две полнометражные картины в год. Думаю, существующий пробел нам во многом удастся заместить в ближайшие три года. А классика Disney осталась в библиотеках онлайн-кинотеатров.

Дмитрий Ловейко, генеральный директор ООО «Маша и Медведь»:

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

— Я никогда не был аудиторией Disney, а дети уже выросли. Но у компании Disney всегда была большая аудитория. И она, конечно, потеряет. У компании Disney всегда были крупные проекты, в которые они никого чужого не брали и не пускали. Наши мультфильмы шли по другим каналам. Как детская аудитория отреагирует на его уход, я оценить не могу, но у меня никогда не было чувства, что без продукции Disney все кончится.

Антон Сиренко, генеральный директор компании по производству кинопродукции «Контент-клуб»:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

— Для меня прямого негативного эффекта нет. Но я понимаю, что большому количеству детей героев Disney будет не хватать. Я прекрасно помню времена, когда без героев студий Pixar и Disney день в нашей семье не начинался.

Я начал работать с Disney, когда мой сын был еще очень маленьким, и тогда же появился фильм «Тачки», который был им просмотрен раз сто. Фильм чудесный, но я выдержал только пару раз. Я довольно долго работал в этой компании и испытывал к ней теплые чувства.

Я верю в лучшее — у нас масса своих прекрасных художников, есть чудесные анимационные персонажи. Их пока не так много, и потребуется время, чтобы их стало больше.

Алла Насонова, президент фонда «Дом детской книги» (Санкт-Петербург):

Фото: Из личного архива Аллы Насоновой

— Есть интернет, смотрите произведения киностудии Disney, любые другие, чего хотите. В послевоенное время было гораздо сложнее, но я и старшее поколение с упоением смотрели подаренный СССР в 1945 году Уолтом Диснеем мультфильм «Бэмби». Следующей была «трофейная» «Белоснежка» — лучшие, на мой взгляд, произведения киностудии до сих пор! То, что произошло, некритично — у нас есть прекрасные отечественные мультфильмы для детей, и смешные, и трогательные, и назидательные: для малышей и взрослых.

Алексей Воронков, глава Ассоциации владельцев кинотеатров, гендиректор сети «Синема 5»:

Фото: Михаил Терещенко / фотохост-агентство ТАСС

— Уход канала Disney из онлайна не увеличит нашу посещаемость — это разные модели потребления. Если хуже живется онлайн-платформе, это не значит, что лучше будет кинотеатру. И за последние десять лет аудитория кинотеатров меньше не стала, несмотря на развитие онлайна. Но нам в принципе не хватает контента. При этом исторически сложилось, что основные российские релизы выходят с ноября по январь, а остальной год мы работали с иностранными.

Убрать Disney — лучшую детскую студию — из мировой анимации невозможно. Как говорил ее создатель, «я не делаю фильмы преимущественно для детей, я делаю их для ребенка в каждом из нас, шесть ему лет или шестьдесят».

Я не буду лишать своих детей классики Disney, но смогу оградить их от новых веяний, где очередная Белоснежка вдруг окажется неопределившимся трансгендером.

Алла Довлатова, телерадиоведущая:

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— Я вышла из возраста поклонников произведений этого телеканала, но мои дети, особенно младшая, его героев любят. «Леди Баг и Супер-Кот» для нее любимое действо. Но трагедии в уходе канала не вижу.

У нас были и есть наши прекрасные персонажи — «Ну погоди!», «Фиксики», «Маша и Медведь», «Смешарики». Там больше смысла и нашей психологии. В той же «Леди Баг и Супер-Кот» сотня девочек ожесточенно борется за мальчика — кота! Какие идеалы это формирует у будущих матерей? И там еще масса нюансов с продвижением западных идеалов, нам не свойственных.

Татьяна Романенко (Тутта Ларсен), телерадиоведущая:

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

— В нашей семье мы предпочитаем «Карусель» и практически не смотрели Disney. Мои дети отсутствие канала не заметят, хотя достаточно часто пересматривали классику Disney. Доступ к этим героям не прекращается — есть же и другие форматы. Но нам не близки последние «шедевры» диснеевской мультипликации с его нововведениями, тематикой и нарративами.

Думаю, что Дисней сильно бы удивился, посмотрев современную продукцию студии с двумя папами или гендерными дисфориями главного героя. Они работают совершенно в другой парадигме, нежели счастливое детство.

Группа «Прямая речь»