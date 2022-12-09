МИД запретил въезд в Россию еще 200 гражданам Канады

Министерство иностранных дел России расширило еще 200 именами список граждан Канады, которым запрещен въезд в страну. Эта мера, как пояснили в ведомстве, стала ответом на введенные Канадой персональные санкции против российских политиков и общественных деятелей.

Ранее сегодня, 9 декабря, Канада ввела санкции против российских чиновников за нарушение прав критиков спецоперации, а также против МВД, ФСИН и СКР.

Среди тех, кто попал в сегодняшний черный список РФ — высокопоставленные чиновники, отставные и действующие парламентарии, правоохранители, представители экспертных кругов, а также активисты многочисленных «пробандеровских структур и организаций, непосредственно обслуживающих русофобский курс режима Джастина Трюдо», сообщает МИД.

В список в том числе внесены:

Мари-Клод Бибо — министр сельского хозяйства Канады;

Жан-Ив Дюкло — министр здравоохранения;

Джонатан Уилкинсон — министр природных ресурсов;

Роберт Батерсон — председатель Консервативной партии Канады;

Гордон Горди — первый вице-президент Украинско-канадского фонда им. Тараса Шевченко.

МИД РФ регулярно объявляет о расширении санкционных списков канадцев. Среди тех, кто ранее был внесен в один из них — актер Джим Керри.