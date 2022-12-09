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Коммерсантъ FM
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Канада ввела санкции против российских чиновников за нарушение прав критиков спецоперации

МИД Канады ввел санкции в отношении России, Ирана и Мьянмы. Под ограничительные меры попали 33 бывших и действующих российских чиновника и шесть организаций за «систематическое нарушение прав человека» в отношении граждан РФ, выступающих против спецоперации на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на канадский МИД.

По информации Reuters, в санкционный список попали 22 физлица Ирана, в том числе участвующих в судебной, тюремной системах, а также работающих в правоохранительных органах. Также санкции ввели против иранских политических лидеров, в том числе старших помощников верховного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи и деятелей государственных СМИ.

Санкции в отношении Мьянмы, пишет Reuters, коснулись 12 физлиц и юрлиц, выполняющих ключевые функции от имени вооруженных сил страны.

Накануне, 8 декабря, в Иране впервые казнили 23-летнего участника массовых протестов. Они в Иране начались в сентябре. Поводом стала смерть гражданки Ирана Махсы Амини. Правозащитная организация Ирана NRAHA сообщала о гибели 450 протестующих и 60 сотрудников служб безопасности. По данным правозащитников, задержаны более 18 тыс. человек.

1 февраля 2021 года в Мьянме совершен военный переворот, а гражданское руководство страны арестовано. По данным ООН, в ходе протестов против нового правительства в стране были убиты не менее 70 человек. Как сообщали правозащитники, более 16 тыс. человек были арестованы.

Ранее сегодня, 9 декабря, Великобритания ввела санкции против командира 90-й гвардейской танковой дивизии Рамиля Ибатуллина, замначальника 534-го военного следственного отдела по Черноморскому флоту Валентина Опарина и сотрудников ФСБ. По данным источников газеты The Wall Street Journal, США сегодня планируют ввести санкции против России из-за нарушений прав человека.

Лусине Баласян

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