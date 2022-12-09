Канада ввела санкции против МВД, ФСИН и СКР

Власти Канады расширили санкционные списки против России. В перечень добавили МВД, ЦИК, ФСИН, СКР, Минюст и Федеральное агентство по делам национальностей.

Кроме того, в санкции включили 33 физических лица. Также Канада ввела санкции против 22 человек из Ирана, среди которых политики и представители иранского суда. Ограничения на Мьянму распространились против 12 физических и 3 юридических лиц. В заявлении канадских властей отмечается, что санкции ввели накануне Дня прав человека.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Полина Собакина