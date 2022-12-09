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Коммерсантъ FM
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Из ФНБ в ноябре выделили 300 млрд рублей на покрытие дефицита бюджета

Министерство финансов РФ потратило в ноябре 300 млрд руб. из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дефицита бюджета. Об этом сказано на сайте ведомства.

По данным Минфина, объем ФНБ в ноябре увеличился на 15 млрд руб. На 1 декабря фонд составляет 11,39 трлн руб. Это 8,5% ВВП, который прогнозировали на 2022 год. Ликвидные активы ФНБ упали до 7,6 трлн руб. (5,7% ВВП).

8 декабря глава ведомства Антон Силуанов объявил, что Минфин планирует сфокусироваться на использовании облигаций федерального займа, чтобы уменьшить расходы фонда. Господина Силуанов оценил дефицит бюджета РФ в 2022 году в 2% ВВП.

О бюджете РФ — в материале «Ъ» «Бюджет по отложенным правилам».

Полина Собакина

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