Сербию делят на две Германии

Косовский премьер Альбин Курти объявил, что отношения между Косово и Сербией будут нормализованы до весны будущего года. Это будет сделано на базе франко-немецкого плана, поддержанного ЕС и США. Заявление косовского лидера во многом объясняет, почему Приштина отказалась на минувшей неделе от реализации запрета на выданные в Сербии автомобильные номера, что позволило Сербии и Косово договориться и снять эту проблему, грозившую новым обострением противостояния. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Косово Альбин Курти сделал сенсационное заявление: «соглашение о полной нормализации отношений» с Сербией должно быть подписано до весны будущего года

Фото: Lisi Niesner / Reuters Премьер Косово Альбин Курти сделал сенсационное заявление: «соглашение о полной нормализации отношений» с Сербией должно быть подписано до весны будущего года

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Предстоящую нормализацию отношений с Сербией Альбин Курти анонсировал в конце минувшей недели в интервью черногорскому телевидению Gradska. «Переговоры с Сербией начнутся в ближайшие дни, и по плану до весны будущего года должно быть подписано соглашение о полной нормализации отношений»,— объявил косовский премьер. По его словам, в основу договоренности будет положен франко-немецкий план, который поддержали ЕС и США, а нормализация будет во многом происходить по «модели двух Германий», что обеспечит членство Косово в международных организациях, включая ООН.

Это почти сенсационное заявление Альбина Курти прозвучало через пару дней после того, как глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о достижении договоренности между Белградом и Приштиной по проблеме автомобильных номеров, грозившей взорвать отношения между ними. Соглашение было достигнуто на организованной ЕС в среду в Брюсселе встрече главных переговорщиков сторон Петара Петковича и Бесника Бислими. Косово отказалось от реализации запрета на своей территории на выданные в Сербии номера (вынесения предупреждений, штрафов, конфискации номерных знаков и автомобилей), а Сербия обязалась не выдавать больше такие номера.

Главные переговорщики Белграда и Приштины смогли договориться спустя всего два дня после того, как в том же Брюсселе провалились переговоры на ту же тему между президентом Сербии Александром Вучичем и премьером Косово Альбином Курти. Как заявил по окончании встречи Жозеп Боррель, ЕС предложил властям Косово отказаться от штрафов за «нелегальные номерные знаки», а Белграду — перестать выдавать такие номера проживающим в Косово сербам, «президент Вучич с этим согласился, премьер Курти — нет». Альбин Курти пояснил тогда, что такое предложение для него неприемлемо, «если оно не будет дополнено обязательством сторон достичь договора о нормализации отношений до марта 2023 года, как ранее предлагали европейские посредники».

Заявление косовского лидера в интервью черногорскому телевидению как раз и объясняет, почему Приштина отказалась от реализации запрета на сербские номера, что позволило Сербии и Косово договориться и снять эту проблему, грозившую новым конфликтом между ними.

В новую договоренность вошло обязательство сторон немедленно начать переговоры о нормализации отношений и договориться до весны будущего года.

Именно этого долго добивалась Приштина. К тому же будущее соглашение должно основываться на франко-немецком плане, который для Приштины в целом приемлем.

Об этом плане говорят уже несколько месяцев, и хотя его основные положения до сих пор не обнародованы, многие важные элементы известны из высказываний балканских политиков.

В октябре Александр Вучич сообщил, что суть плана состоит в том, чтобы Сербия, не признавая официально Косово, не блокировала его вступление в международные организации, в том числе и в ООН, а взамен «получила возможность скорого вступления в ЕС и значительную экономическую выгоду». По словам сербского президента, франко-немецкий план для Белграда неприемлем, но «отбросить его просто так нельзя».

Еще более определенно высказался спикер косовского парламента Гляук Конюфца, который в начале ноября в одном из интервью заявил: «Суть плана в том, чтобы Сербия отказалась от Косово». По его словам, «план основывается на трех принципах: равные права двух государств, взаимное уважение суверенитета и право сторон на самоопределение», что, как сказал спикер, «важнее словесного признания (Косово со стороны Сербии. —“Ъ”)».

После достижения договоренности между Белградом и Приштиной по проблеме автомобильных номеров европейский посредник на переговорах Мирослав Лайчак поблагодарил не только главных переговорщиков сторон, но и выразил признательность «за неоценимую поддержку американской дипломатии»

А президент Косово Вьоса Османи поблагодарила американского посла в Приштине Джеффа Ховениера «за активное участие в достижении договоренности в Брюсселе».

В ответ и представитель Госдепа Нед Прайс, и специальный советник Дерек Шолле буквально в один голос призвали Сербию и Косово «немедленно сосредоточиться на скорейшей нормализации отношений». В чем США, судя по всему, намерены и дальше активно участвовать.