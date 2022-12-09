Миллер и Эрдоган обсудили поставки российского газа в Турцию

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудили создание в Турции газового хаба, по которому газ в Европу будут поставлять из Турции. Также стороны поговорили о поставках российского газа турецкому населению, следует из сообщения в Telegram «Газпрома».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Миллер и Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Turkish Presidency / Murat Cetinmu / Anadolu Agency / AFP Алексей Миллер и Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Turkish Presidency / Murat Cetinmu / Anadolu Agency / AFP

Подробности переговоров не представлены. Ранее Bloomberg писал, что Анкара будет просить у Москвы скидку более чем в 25% на поставку российского газа к платежам за 2022 и 2023 годы. Если договориться не получится, Турция станет добиваться отсрочки платежей за поставку газа до 2024 года.

«Газпром» поставляет газ в Турцию по морским газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток», проложенным через Черное море. 4 декабря глава Турции сообщил о подготовке к созданию газового хаба во Фракии, который был анонсирован Владимиром Путиным. В конце октября министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез объявил, что республика начала выполнять свою часть работы по проекту хаба.

Подробнее о хабе — в материале «Ъ FM» «Российский газ пустят через хаб».

Полина Собакина