Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Миллер и Эрдоган обсудили поставки российского газа в Турцию

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудили создание в Турции газового хаба, по которому газ в Европу будут поставлять из Турции. Также стороны поговорили о поставках российского газа турецкому населению, следует из сообщения в Telegram «Газпрома».

Алексей Миллер и Реджеп Тайип Эрдоган

Алексей Миллер и Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Turkish Presidency / Murat Cetinmu / Anadolu Agency / AFP

Алексей Миллер и Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Turkish Presidency / Murat Cetinmu / Anadolu Agency / AFP

Подробности переговоров не представлены. Ранее Bloomberg писал, что Анкара будет просить у Москвы скидку более чем в 25% на поставку российского газа к платежам за 2022 и 2023 годы. Если договориться не получится, Турция станет добиваться отсрочки платежей за поставку газа до 2024 года.

«Газпром» поставляет газ в Турцию по морским газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток», проложенным через Черное море. 4 декабря глава Турции сообщил о подготовке к созданию газового хаба во Фракии, который был анонсирован Владимиром Путиным. В конце октября министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез объявил, что республика начала выполнять свою часть работы по проекту хаба.

Подробнее о хабе — в материале «Ъ FM» «Российский газ пустят через хаб».

Полина Собакина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...