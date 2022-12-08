Bloomberg: Турция попросит у России 25%-ную скидку на поставку газа

Турция намерена добиться скидки более чем на 25% на поставку российского газа. Обсудить условия для снижения цен на импорт Анкара планирует в ходе переговоров с Москвой завтра, 9 декабря. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников.

По информации агентства, турецкая сторона рассчитывает, что скидка будет применяться не только к платежам за 2023 год, но и к платежам, сделанным в 2022 году. В случае если стороны не смогут договориться о снижении цен, уточняет Bloomberg, Анкара намерена добиться отсрочки платежей за поставку российского газа до 2024 года.

По данным агентства, сделка с Россией могла бы ослабить давление на турецкую лиру, которая с начала 2022 года упала на 37,8%, до 18,6 за доллар. Кроме того, сделка может помочь действующему президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану избежать повышения цен на энергоносители в преддверии президентских выборов, которые состоятся в 2023 году.

Из данных Турецкого института статистики (Turkstat) следует, что по итогам октября 2022 года ввоз российского минерального топлива, в частности угля, нефти и природного газа, сократился на 25%.

25 октября министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез заявил, что Анкара начала выполнять свою часть работы по проекту газового хаба с Россией. Создать газовый хаб в Турции предложил президент России Владимир Путин после резкого сокращения поставок в Европу из-за санкций и проблем с турбинами на компрессорной станции, через которую топливо шло на «Северный поток-1».

Милена Костерева