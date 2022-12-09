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Коммерсантъ FM
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В белгородском хуторе Панков снаряд пробил крышу дома

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об очередном обстреле хутора Панков в приграничном с Украиной Шебекинском городском округе. Пострадавших в результате обстрела нет, снаряд пробил крышу частного дома и хозпостройки. На месте работают оперативные службы, а чиновники проводят подомовой обход.

Белгородские власти отчитываются об обстрелах почти каждый день. Вчера, 8 декабря, под обстрел ВСУ попал поселок в приграничном с Украиной Яковлевском городском округе, из-за чего была повреждена линия электропередачи. За день до этого над приграничным Красногвардейским районом система ПВО сбила несколько ракет. Ранее осколки сбитых ракет оставили без электричества четыре села в регионе.

За время проведения специальной военной операции от обстрелов со стороны Украины в Белгородской области погибли несколько человек, а повреждения получили сотни зданий и сооружений. Ущерб от обстрелов ранее оценивался в 6 млрд руб.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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