Над приграничным районом Белгородской области система ПВО сбила несколько ракет

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны сбила ракеты над селом Кулешовка Красногвардейского района. Кулешовка находится примерно в 50 км от украинской границы.

По предварительной информации, отметил глава региона в своем Telegram-канале, пострадавших в результате инцидента нет. Однако повреждение получила линия электропередачи, которую восстанавливают аварийные службы.

Приграничные районы Белгородской области попадают под обстрелы регулярно с 25 февраля. 27 октября депутат Госдумы от региона Наталия Полуянова заявила, что причиненный обстрелами ущерб оценивается в 6 млрд руб.