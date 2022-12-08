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Коммерсантъ FM
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Линия электропередачи повреждена в результате обстрела поселка в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что под обстрел ВСУ попал поселок в приграничном с Украиной Яковлевском городском округе.

«По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет. Осколками снаряда повреждена линия электропередачи»,— пояснил губернатор в Telegram-канале. По его словам, на месте работают аварийные бригады, а оперативные службы выполняют подомовой обход территории.

Вчера, 7 декабря, над приграничным Красногвардейским районом Белгородской области система ПВО сбила несколько ракет. За день до этого осколки сбитых ракет оставили без электричества четыре села в регионе.

Приграничные районы Белгородской области попадают под обстрелы с начала проведения специальной военной операции на Украине. 27 октября депутат Госдумы от региона Наталия Полуянова заявила, что причиненный обстрелами ущерб оценивается в 6 млрд руб.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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