Путин рассказал о роли ФСБ в переговорах по обмену Бута и Грайнер

Президент России Владимир Путин сообщил, что тему обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер вела Федеральная служба безопасности. В настоящее время, отметил президент, контакты продолжаются. Он не исключил проведения новых обменов.

Господин Путин также сообщил, что контакты спецслужб России и США создают определенную атмосферу для более широкого диалога с США, но других вопросов по этой линии не обсуждают.

«Что касается обменов, то эти темы у нас вела в данном случае ФСБ. ФСБ договаривалась изначально, вела переговоры, вот достигла таких результатов, о которых вы сейчас узнали (обмен Бута на Грайнер.— "Ъ"). Контакты продолжаются, они по линии спецслужб никогда не прекращались»,— сказал журналистам Владимир Путин (цитата по «РИА Новости»).

Говоря о возможности других обменов, президент отметил, что Россия не отказывается от продолжения этой работы. «Это результат переговоров и поиска компромиссов, в данном случае компромиссы были найдены»,— прокомментировал он состоявшийся обмен.

Обмен Виктора Бута на американскую спортсменку Бриттни Грайнер состоялся 8 декабря в Абу-Даби. Виктор Бут отбывал в США 25-летний срок по обвинению в незаконной торговле оружием, заговоре с целью убийства американских граждан и оказании материальной помощи террористам.

Бриттни Грайнер приговорили в России к девяти годам колонии со штрафом 1 млн руб. по обвинению в незаконной перевозке наркотиков без цели сбыта и контрабанде наркотиков в значительном размере.

Ранее за Виктора Бута американцы помимо Бриттни Грайнер хотели получить еще и осужденного в России на 16 лет за шпионаж Пола Уилана, а в конце апреля Россия обменяла осужденного в РФ американца Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко.