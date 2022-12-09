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Сообщение о пожаре в кафе депутата ярославской облдумы не поступало в МЧС

В кафе «Монпансье» в Переславле-Залесском произошел пожар. Заведение принадлежит главе фракции партии «Справедливая Россия — За правду» в Ярославской областной думе Сергею Хабибулину. Нанесенный ущерб, предварительно, оценивается в несколько тысяч рублей, сообщил «Ъ-Ярославль» господин Хабибулин.

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Фото: Сергей Хабибулин

Фото: Сергей Хабибулин

Фото: Сергей Хабибулин

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Фото: Сергей Хабибулин

Фото: Сергей Хабибулин

Фото: Сергей Хабибулин

«Снаружи пострадали часть стены и потолка летней веранды, тент над летней верандой подкопчен и, вроде, пострадала проводка под плинтусом. В связи с тем, что очень быстро успели потушить, был нанесен незначительный ущерб. Сейчас полиция работает, расследует. Насколько я знаю, по камерам видеонаблюдения вышла на людей (кто поджег — прим. «Ъ-Ярославль»). Ущерб будем только подсчитывать, будет проведена экспертиза. Несколько тысяч рублей да, будет, на покраску стены, замену плинтуса и проводки»,— рассказал депутат.

В региональном МЧС «Ъ-Ярославль» сообщили, что вызов им не поступал, а спасатели на место не выезжали. По словам Сергея Хабибулина, в здание кафе бросили коктейль Молотова в пластиковой бутылке, пламя достигало потолка летней веранды. Избежать полного уничтожения здания, по мнению депутата, помогла быстрая реакция повара кафе, который оперативно начал тушить возгорание при помощи огнетушителя.

Сам депутат в случившемся видит предупреждение от политических оппонентов. На момент публикации материала в УМВД по Ярославской области не прокомментировали ситуацию.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Сергей Хабибулин активно выступает за назначение даты проведения конкурса на должность главы Переславля-Залесского, которым сейчас является и.о. Александр Тарасенков. Подробнее о ситуации в Переславле-Залесском с выборами главы в материале «Ъ» — «Спикер вышел из строя».

Алла Чижова

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