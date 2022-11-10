Спикер вышел из строя

Затяжной политический кризис в городской думе Переславля-Залесского (Ярославская область), которая разделена поровну между «Единой Россией» и оппозицией, вылился в отставку спикера Сергея Корниенко. Длительное время депутаты не могут назначить конкурс на должность мэра и выгнать уличенных в конфликте интересов коллег, поскольку для принятия этих решений просто не набирается голосов. Заседание в среду началось с визита судебных приставов, а закончилось заявлением господина Корниенко о том, что он «не может находиться в одном строю» со злостными нарушителями закона. Теперь Переславль-Залесский остался и без мэра, и без спикера гордумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Корниенко

Фото: admpereslavl.ru Сергей Корниенко

Фото: admpereslavl.ru

Внеочередная сессия гордумы прошла по требованию прокуратуры, которая внесла представление спикеру Сергею Корниенко («Единая Россия»). Дело в том, что в конце октября депутаты не смогли исполнить решение суда и лишить полномочий своих коллег Михаила Уварова-Корюгина («Единая Россия») и Романа Козлова (КПРФ), уличенных в конфликте интересов при внесении изменений в генплан города. 9 ноября в отношении представительного органа было возбуждено исполнительное производство, и начальник переславского районного отдела Федеральной службы судебных приставов Анна Абрамова лично явилась на заседание, чтобы вручить господину Корниенко соответствующее постановление.

В представлении прокурора (копия есть у “Ъ”) говорится, что неспособность гордумы лишить господ Уварова-Корюгина и Козлова полномочий «свидетельствует о попустительстве и игнорировании депутатами вступившего в законную силу решения суда», что создает предпосылки «для совершения коррупционных нарушений в дальнейшем». Причиной же такой ситуации является «ненадлежащее отношение депутатов к исполнению обязанностей», полагает надзорное ведомство.

Помимо требования выполнить решение суда прокурор поставил перед думой вопрос о назначении конкурса на должность мэра. Глава Переславля-Залесского Ирина Строкинова покинула этот пост в апреле 2022 года, став помощницей губернатора Михаила Евраева. Последний лично приезжал в город, чтобы представить депутатам и общественности исполняющего обязанности мэра Александра Тарасенкова (ранее он был депутатом областной думы от «Единой России»). Однако в конкурсе на должность градоначальника, который прошел 8 июля, господину Тарасенкову не удалось одержать победу. С тех пор он продолжает занимать пост в статусе и. о., а гордума уже несколько раз отказалась назначать повторный конкурс, хотя по федеральному закону новый глава муниципалитета должен быть назначен в течение полугода после досрочной отставки предыдущего. Крайний срок истек в конце октября.

В итоге 9 ноября гордума проигнорировала и представление прокуратуры, и постановление судебных приставов: голосов для лишения мандатов депутатов и назначения конкурса на должность мэра снова не хватило. После этого Сергей Корниенко в сердцах решил уйти в отставку и заодно сдать мандат депутата, констатировав, что городской парламент игнорирует «очевидные законные решения». «В таких условиях я не вижу дальнейшей возможности и смысла быть не только председателем, но и депутатом Переславль-Залесской городской думы. Я разочарован и не могу находиться вместе с вами в одном строю»,— заявил спикер.

Свое выступление он завершил цитатой из фильма «Тот самый Мюнхгаузен»: «Умное лицо — это еще не признак ума, господа. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь». После этого в зале раздались аплодисменты.

Глава фракции «Справедливой России — За правду» в Ярославской областной думе Сергей Хабибулин сказал “Ъ”, что переславские эсеры тоже рассматривали вариант сложения полномочий, но в конце концов от него отказались, поскольку кворум в гордуме без пяти депутатов сохранится, а в следующих выборах они принять участие уже не смогут. В свою очередь, Александр Тарасенков заверил “Ъ”, что готов работать в статусе и. о. мэра до избрания осенью 2023 года нового созыва гордумы, которому и будет предложено избрать полноценного градоначальника.

Александр Тихонов, Ярославль