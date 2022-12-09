«Яндекс» просит покинувших Россию сотрудников вернуться в офис

Руководство «Яндекса» объявило, что компания переходит на гибридный формат работы, и призвало сотрудников вернуться в офисы. При этом работать удаленно можно, но несколько дней сотрудник должен проводить в офисе. Об этом было объявлено сегодня, 9 декабря, на общем собрании сотрудников компании, узнал The Bell.

Идея вернуть людей в офисы исходила лично от бывшего главы группы в России Тиграна Худавердяна, который покинул пост из-за санкций, но остался в руководстве «Яндекса», сообщили собеседники The Bell в компании. Его беспокоит, что эффективность работы в коллективах, где большая часть сотрудников работает удаленно, падает, объясняет один из них.

Ранее на этой неделе руководители разных подразделений «Яндекса» начали проводить встречи со своими сотрудниками, на которых просили тех, кто ранее уехал из страны, вернуться в Россию. Об этом сообщили изданию два сотрудника компании, знающие о таких встречах.

Зарубежные офисы у «Яндекса» есть в Армении, Грузии, Казахстане, Узбекистане, Сербии. В ближайшие месяцы откроется еще один — в Турции, говорят собеседники The Bell. Но в хабах рекомендовано работать тем, кто развивает бизнес в стране.

«Наша работа подразумевает совместную деятельность. Люди должны друг друга видеть, знать, доверять. Поэтому домик в деревне у нас всегда будет доступен, но вдобавок к тому, что люди работают вместе в офисах. Нам надо за несколько месяцев стянуться в наши хабы»,— заявил господин Худавердян, его слова приводит The Bell. «Норма для компании — гибридный формат, когда какое-то количество дней сотрудник работает из офиса, а какое-то — удаленно»,— пояснила HR-директор «Яндекса» Дарья Золотухина.

В мае The Bell со ссылкой на свои источники сообщал о кризисной ситуации в «Яндексе» на фоне массового отъезда сотрудников компании за границу. Тогда, по данным источников, Россию покинули более 2 тыc. сотрудников компании.

25 ноября Yandex N.V. (нидерландская головная структура «Яндекса») объявила о намерениях выделить большинство операций «Яндекса» в отдельную группу компаний, а за собой оставить только часть международных сегментов, например образовательные и облачные проекты. В начале декабря Алексей Кудрин, ушедший с поста главы Счетной палаты, сообщил, что будет работать в «Яндексе» советником по корпоративному развитию. До этого The Bell писал, что крупнейшим акционером российского «Яндекса» с правом голоса будет фонд, в который войдет господин Кудрин и трое неназванных топ-менеджеров.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Советы на все случаи жизни».

Мария Федотова