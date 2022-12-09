Зампостпреда РФ при ОБСЕ: слова Меркель о Минских соглашениях объясняют позицию Запада

Заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что недавние слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях 2014 года объясняют позицию Запада в отношении конфликта на Украине. Об этом он сказал на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буякевич

Фото: Нина Зотина / РИА Новости Максим Буякевич

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

«Примечательное интервью дала на днях германскому изданию Zeit бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, непосредственный участник выработки Минских договоренностей по урегулированию в Донбассе. Она призналась, что на деле способствовала заключению Минских соглашений с целью дать киевскому режиму время, "чтобы стать сильнее"»,— сказал господин Буякевич (цитата по опубликованному тексту выступления).

Слова госпожи Меркель свидетельствуют о том, что страны Запада используют Украину как «инструмент в борьбе с российской государственностью». На Западе, уверен господин Буякевич, не заинтересованы в политико-дипломатическом урегулировании ситуации на Украине и вокруг нее, которое бы учитывало естественные интересы безопасности и мирного развития государств региона.

Издание Zeit опубликовало интервью с Ангелой Меркель 7 декабря. В нем экс-канцлер, в частности, заявила, что Украина в 2014 году — это не Украина сегодня. «Как вы видели в боях за Дебальцево в начале 2015 года, Путин мог легко их захватить в то время. И я очень сомневаюсь, что тогда страны НАТО могли сделать столько, сколько делают сейчас для помощи Украине»,— добавила госпожа Меркель.

В интервью Der Spiegel госпожа Меркель рассказала, что Минские соглашения «были разорваны». Она добавила, что для нее не стала неожиданностью российская военная операция на Украине. Она сообщила, что перед своим уходом не смогла добиться от Евросоюза организации нового формата переговоров с Москвой.

В сентябре 2014 года представителями России, Украины, ОБСЕ, ДНР и ЛНР был подписан Минский меморандум, предусматривавший прекращение применения оружия на юго-востоке Украины. Обе стороны конфликта нарушали договоренности, поэтому в 2015 году было подписано второе Минское соглашение. Документ был согласован руководителями Германии, Франции, Украины и России. 24 февраля РФ начала военную операцию на территории Украины.

О последствиях военной операции на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов