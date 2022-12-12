Дороже, хуже или всё и сразу

Попытки заместить потери, вызванные изоляцией РФ от системы глобальной торговли из-за военной операции на Украине, российскими разработками или обойти дефициты за счет IT-решений составляют теперь заметную часть документооборота ведомств. Только в последние недели нам попадались поправки правительства к закону об информационных технологиях — о переходе на электронную рассылку юридически значимых уведомлений (санкции, дефицит печатающих устройств и материалов для них), законопроект ФНС о переводе в онлайн рассылки налоговых уведомлений (траты на те же принтеры, краску и рассылку порядка 3 млрд руб. в год) и предложения МВД наладить выпуск принтеров для печати паспортов (сроки работы импортных заканчиваются).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Сапожков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Олег Сапожков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Казалось бы, МВД тоже логично было бы перейти на цифровые паспорта — их внедрение обсуждается уже годы. Однако ведомство настаивает на закупке принтеров и готово даже авансировать их производство при условии гарантий качества: дело в том, что «электронный паспорт» — это смарт-карта, а микроэлектроника — одна из самых проблемных отраслей импортозамещения. ФНС и другие госорганы, в свою очередь, могли бы продолжить печатать свои уведомления на бумаге на российских принтерах, выпуска которых добивается МВД,— но этого не делают. Причину угадать несложно: еще в мирные времена один из чиновников Минпромторга гордо демонстрировал нам «первый полностью отечественный офисный принтер». Быстрый поиск тогда показал: изделия на рынке нет, оно выпускается «под заказ», и за половину цены скромного, но нового российского автомобиля. Впрочем, цифровизация уведомлений ничего не стоит только на первый взгляд: помимо нее, законопроект предлагал Госдуме согласиться на «создание информационной системы национального удостоверяющего центра, которая должна обеспечить сайты в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" специальными сертификатами безопасности для их доверенного использования пользователями» — этот «наложенный платеж» вызван досрочным отзывом иностранных сертификатов.

В итоге госорганы балансируют между дефицитами разных ресурсов, выстраивая наиболее дешевые планы развития госуправления в зависимости от возможностей рынка,— а запросы промышленности на господдержку разного импортозамещения тем временем выросли до четверти годовых госрасходов РФ. Это тоже поиск рыночного равновесия. Результаты импортозамещения будут дороже или хуже того, что уже есть на мировом рынке, иначе бы РФ эти результаты экспортировала — вопрос только в том, на чем договорятся продавец и покупатель.

Впрочем, все не так безысходно: налоговые уведомления в электронном виде станут дешевле и точно не хуже, чем были.