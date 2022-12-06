Азербайджан передал Армении предложения по мирному договору

Ереван и Баку приступают к подготовке третьего этапа переговорного процесса после получения Арменией предложений по проекту мирного договора от Азербайджана. Об этом заявил глава армянской постоянной парламентской комиссии по внешним связям Эдуард Агаджанян.

«Армянская сторона получила предложения Азербайджана, которые, по сути, являются ответом на предложения армянской стороны. Можно сказать, что обсуждается третий этап предложений. Других подробностей не могу представить»,— рассказал господин Агаджанян в ходе сегодняшнего брифинга (цитата по ТАСС).

Свои предложения по мирному договору Армения передала Азербайджану 7 ноября на встрече в Вашингтоне. Предметом потенциального соглашения является урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе с целью прекращения приграничных боестолкновений.

Об армяно-азербайджанских переговорах — в публикации «Ъ» «Армения и Азербайджан мирятся на Западе».

Андрей Сапожников