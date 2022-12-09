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Коммерсантъ FM
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WSJ: США сегодня намерены ввести санкции против России и Китая из-за нарушения прав человека

США планируют введение новых санкций в отношении России и Китая в пятницу. Как сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц, ограничительные меры планируются из-за нарушений прав человека в этих странах, а также в связи с поддержкой нелегального рыболовства в Тихом океане со стороны Пекина.

Большинство санкций, как отмечает газета, будут осуществляться в соответствии с законом Магнитского. В санкционный список попадут обвиняемые США в коррупции и нарушении прав человека. По информации источников, Вашингтон заморозит активы попавших под санкции высокопоставленных российских чиновников. Также им запретят въезд в США и любые деловые отношения.

Источники добавили, что ограничительные меры могут ввести в отношении нескольких российских предприятий оборонной промышленности. По данным WSJ, под санкции попадут 170 китайских организаций, которые, по версии Вашингтона, занимаются незаконным рыболовством в Тихом океане.

Закон Магнитского был принят в декабре 2012 года в США. Он позволил вводить персональные санкции в отношении тех, кто причастен к нарушению прав человека в России. Закон назван по имени Сергея Магнитского, погибшего в московской тюрьме, куда он попал по обвинению в помощи в уклонении от уплаты налогов международному финансисту Уильяму Браудеру.

Лусине Баласян

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