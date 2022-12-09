Британия ввела санкции в отношении командира 90-й гвардейской танковой дивизии

Правительство Великобритании ввело санкции против командира 90-й гвардейской танковой дивизии Рамиля Ибатуллина. В релизе указывается, что эта дивизия находится на передовой с тех пор, как Россия начала боевые действия на Украине. Обновленный санкционный список размещен на сайте британского правительства (.pdf).

Рамиль Ибатуллин командует 90-й гвардейской танковой дивизией с июля 2021 года. 7 декабря президент Владимир Путин присвоил господину Ибатуллину звание генерал-майора. Воинские части и подразделения дивизии размещены в военных городках с дислокацией в Челябинской и Свердловской областях. В 2018 году ей присвоили почетное наименование «гвардейской Витебско-Новгородской».

Кроме того, под ограничения попали замначальника 534-го военного следственного отдела по Черноморскому флоту Валентин Опарин, сотрудник 1-го управления Службы по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом ФСБ по Крыму и Севастополю Андрей Тишенин, сотрудник ФСБ Артур Шамбазов и начальник отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Ростовской области Олег Ткаченко.

Анастасия Ларина