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Власти Самары закупят трамваи и электробус с зарядными станциями

Обновление автопарка общественного транспорта планируется в Самаре в следующем году. Речь идет о закупке 12 трамвайных вагонов и электробуса с двумя зарядными станциями. Об этом сообщила глава Самары Елена Лапушкина в прямом эфире из ЦУР Самарской области.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Кроме этого, прямо сейчас решается вопрос об обновлении подвижного состава на автобусных маршрутах. Предварительно на первый квартал 2023 года запланировано приобретение 39 автобусов»,– говорится в сообщении.

Ранее власти приняли ряд мер по улучшению работы общественного транспорта. Весной текущего года МП «ТТУ» провело рекрутинговую кампанию по поиску новых кадров.

Кроме того, зарплата водителей трамваев и троллейбусов была увеличена на 20%, прочим сотрудникам – на 10%. Для вновь принимаемых на работу водителей была введена единовременная выплата (подъемные) на сумму сто тыс. руб. Помимо прочего, количество электротранспорта на дорогах Самары увеличилось со 185 до 228 единиц.

Ранее в Самаре уже выпускали на один из маршрутов электробус. Но он часто выходил из строя.

Георгий Портнов

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