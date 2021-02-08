Электробус в Самаре временно прекратил работу

Техническая неисправность стала причиной выхода из строя самарского электробуса, который ходит по маршруту 108 «Губернский рынок – Южный город». Об этом “Ъ-Волга” сообщили в муниципальном предприятии «Трамвайно-троллейбусное управление».

Электротранспорт вернется на маршрут после поставки запчасти из предприятия «Белкоммунмаш», где производятся данные электробусы.

Это не единственный случай поломки данного вида транспорта. Ранее электробус, который ходит по 108 маршруту, неоднократно снимали с линии из-за технической неисправности зарядной станции.

Андрей Сазонов