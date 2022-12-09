Дети и подростки стали умирать от употребления наркотиков в 2,5 раза чаще

Число смертей детей и подростков от употребления наркотических веществ за пять лет (2017–2022) выросло в 2,5 раза. Кроме того, за последние девять месяцев впервые за четыре года выросло число наркопреступлений, совершенных несовершеннолетними. Об этом рассказал начальник главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Иван Горбунов.

«Особую обеспокоенность вызывает рост количества отравлений, в том числе с летальным исходом, от употребления наркотиков, особенно в подростковой среде. Так, начиная с 2017 года, число таких смертей среди несовершеннолетних возросло в 2,5 раза»,— сказал господин Горбунов на заседании попечительского совета в правительстве (цитата по «РИА Новости»). При этом число несовершеннолетних наркопотребителей на учете Минздрава и ФСИН снизилось на 40%.

Выросло число детей и подростков, которые совершили преступления, связанные с наркотиками «в форме соучастия». С 2017 года их количество увеличилось на 56%, до 734 человек. Иван Горбунов ожидает, что эта тенденция будет сохраняться до конца года.

В 2021 году наркотики потребляли 390 тыс. россиян, у 227 тыс. из них диагностировали наркоманию. При этом в статистику не входят случаи обращения в частные клиники. Большая часть людей с таким диагнозом — в возрасте от 18 до 39 лет. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала такие цифры «тревожными».

Анастасия Ларина