Напавший на полицейских в Новошахтинске заявил, что перепутал их с украинцами

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал подозреваемому в нападении на полицейского в Новошахтинске Павлу Николину меру пресечения в виде заключения под стражу на месяц и 30 дней. Он арестован до 6 февраля 2023 года, сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда.

Арестованный заявил журналистам, что является бойцом «ЧВК Вагнера». Он пояснил, что не дезертировал, а отбился от подразделения, в котором проходил службу. Павел Николин утверждает, что считал, что находится под Артемовском (Бахмут). Он также пояснил, что сотрудники полиции, в которых стрелял, были не в форме, и он перепутал их с «укропами» (жаргонное наименование украинских военнослужащих). При этом позже Павел Николин понял, где именно находится, потому и не оказывал сопротивления при задержании.

Павел Николин ранее был судим, в последний раз — за разбой. Отвечать на вопрос, как был завербован и попал на спецоперацию, он не стал. О том, когда истек срок заключения по последней судимости, также отказался говорить. Имеет семью и трех несовершеннолетних детей.

6 декабря в Новошахтинске мужчина напал на сотрудников полиции. Один из полицейских получил огнестрельное ранение. 7 декабря нападавший был задержан. Основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин обещал проверить, служил ли Павел Николин в компании.

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Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону