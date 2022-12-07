Рецидивист распространил СВО на Россию

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали неоднократно судимого 38-летнего Павла Николина, который в Новошахтинске обстрелял полицейских из пулемета Калашникова. Задержанному грозит длительный срок за посягательство на сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот оружия. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что будет проведено разбирательство по поводу того, служил ли Павел Николин в компании, а если да, то как он оказался не в зоне проведения специальной военной операции и как секретная информация о нем попала к журналистам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Николин

Фото: СК РФ Павел Николин

Фото: СК РФ

Павла Николина, одетого в камуфляж поверх спортивного костюма, задержали на заброшенной свиноферме в селе Киселево Красносулинского района Ростовской области. Затем мужчину доставили на допрос к следователю регионального управления СКР, который инкриминировал ему совершение преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия).

Накануне в пригороде Новошахтинска полицейские, разыскивавшие пропавшую без вести женщину, наткнулись на Павла Николина, тот открыл по ним огонь из пулемета. Один из стражей порядка получил ранение средней тяжести, с которым был госпитализирован. После этого в регионе началась масштабная операция с использованием полиции, Росгвардии и военных. На время ее проведения был закрыт ряд школ и детских садов, а дороги блокированы.

По данным из базы судов Башкирии, Павел Николин был неоднократно судим.

В 2007 году за совершение разбоя его приговорили к двум годам колонии-поселения, а в декабре 2009-го суд отправил его на один год и шесть месяцев в колонию строгого режима за совершение побега. В мае 2010 года Павел Николин повторно отправился в колонию строгого режима — на три года и семь месяцев за разбой и угон автомобиля. В августе 2013-го суд вновь вынес ему приговор, на этот раз за угон: два года лишения свободы, а в октябре того же года — за разбой и угон (по двум разным уголовным делам) он получил один год и шесть месяцев лишения свободы и два года.

В июне 2016 года Павел Николин был приговорен к трем годам и шести месяцам колонии особого режима за разбой. Как следует из приговора суда, в марте того же года он, угрожая ножом сотруднице офиса выдачи микрозаймов «Удобные деньги» на проспекте Октября в Уфе, забрал муляж денег с двумя настоящими купюрами по 1 тыс. руб. Ущерб микрофинансовой организации составил 4,8 тыс. руб. Три дня спустя он, вооруженный ножом, наведался в офис выдачи «Ваши деньги» на улице Рыльского, откуда вынес 13,2 тыс. руб., принадлежащих организации, и 50 руб., принадлежащих кассиру.

В 2019 году Павел Николин, который, по данным Верховного суда Башкирии, отбывал наказание в ИК-4, обращался в Салаватский городской суд о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания, но суды первой и апелляционной инстанций ему отказали.

После публикаций в Telegram-каналах о том, что Павел Николин дезертировал из ЧВК «Вагнер», пресс-служба компании «Конкорд», основателем которой, как и ЧВК, является Евгений Пригожин, опубликовала пространный комментарий бизнесмена. В комментарии говорилось о проведении расследования по поводу того, являлся ли Павел Николин бойцом ЧВК или нет и как мог оказаться вне зоны проведения специальной военной операции.

При этом господин Пригожин предположил, что боец мог быть ранен или сошел с ума в результате контузии, поэтому был дезориентирован, не понимал, где находится, а полицейские показались ему «солдатами противника».

Как бы там ни было, пока военный статус бывшего заключенного не подтвержден, поэтому им и занимается не военное следствие СКР, а гражданское, и вопрос с мерой пресечения решится в суде общей юрисдикции.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону; Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург; Булат Баширов, Уфа