Песков: Виктор Бут фактически находился в американском плену

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Виктор Бут, которого обменяли вчера, 8 декабря, на баскетболистку Бриттни Грайнер, 14 лет фактически находился в незаконном плену в США. Об этом он сообщил газете «Известия».

«Самый главный итог (обмена.— "Ъ") — это то, что гражданин России, который 14 лет фактически находился в плену у американцев, абсолютно незаконном заточении, вернулся на родину»,— сказал пресс-секретарь.

Также господин Песков заявил, что у него нет возможностей раскрыть детали переговорного процесса. По его словам, переговоры касались исключительно темы обменов. «Неверно делать выводы, что эти переговоры — шаг в сторону выхода из кризиса двусторонних отношений. Нет, двусторонние отношения продолжают оставаться в печальном состоянии»,— добавил пресс-секретарь.

Обмен состоялся 8 декабря в Абу-Даби. Виктор Бут в 2012 году был приговорен в США к 25 годам колонии за продажу оружия колумбийским незаконным формированиям. Бриттни Грайнер в августе была осуждена в России на девять лет за то, что в аэропорту Шереметьево в ее электронной сигарете обнаружили гашишное масло. По словам Алексея Тарасова, адвоката Виктора Бута, США планировали обменять россиянина на двух человек — Бриттни Грайнер и осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана. Чиновник в администрации Белого дома заявил Bloomberg, что российская сторона не захотела обсуждать включение в обмен Пола Уилана.

Подробнее об обмене читайте в публикации «Ъ» «Если друг оказался Бут».

Эрдни Кагалтынов